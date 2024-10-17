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Т-Банк запустил проект по нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид

Т-Банк запустил проект по нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид - 17.10.2024, ПРАЙМ

Т-Банк запустил проект по нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид

Т-Банк запустил проект "Кибершквал", в рамках которого боты отвечают на звонки мошенников и нейтрализуют лжеброкеров, создавая поток заявок от якобы... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:16+0300

2024-10-17T08:16+0300

2024-10-17T08:16+0300

т-банк

мошенники

финансовые пирамиды

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Т-Банк запустил проект "Кибершквал", в рамках которого боты отвечают на звонки мошенников и нейтрализуют лжеброкеров, создавая поток заявок от якобы потенциальных жертв, сообщает кредитная организация. "Т-Банк создал проект "Кибершквал" - платформу специальных ботов для проактивной борьбы с мошенничеством в инвестициях. Этот проект является продолжением "Фабрики человекоподобных роботов" и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Теперь боты не только отвечают на звонки мошенников, но и проактивно нейтрализуют лжеброкеров, создавая шквал заявок от якобы потенциальных жертв на сайтах с явными признаками мошенничества", - сообщает банк. Уточняется, что "Кибершквал" создан на базе собственных разработок Т-Банка в области искусственного интеллекта и голосовых помощников. Технология сканирует интернет-пространство и ищет сайты, рекламирующие псевдо-инвестиции. Как подчеркнул банк, ML-модель сканера определяет признаки мошенничества с точностью 90%. Все подозрительные страницы сканер отправляет на дополнительную проверку сотруднику Т-Защиты, чтобы подтвердить признаки мошенничества. На сайтах с явными признаками мошенничества сервис автоматически оставляет сотни заявок на бесплатную консультацию или обратный звонок, при этом не оказывает критического влияния на инфраструктуру провайдеров и работоспособность сайтов. Затем мошенник, звоня потенциальным жертвам, попадает на человекоподобных роботов, задача которых как можно дольше удержать преступника на линии и помешать ему дозвониться до реальных людей. "Еженедельно мы выявляем по 50 новых сайтов пирамид... Мы решили… внедряться в логово преступников с помощью роботов-диверсантов, создавать шквал ложных заявок, запутывать мошенников и тратить их время. В день боты "Кибершквала" принимают 1500-2000 мошеннических звонков. В пике - 3500. Средняя продолжительность звонка 3-5 минут", - рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов. Банк отметил, что часть мошеннических звонков перенаправляется в проект "Фрод-рулетка", где звонки перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей. На текущий момент, как пояснил банк, проект находится в стадии активных испытаний, и первые пользователи, имеющие к нему доступ, также наряду с ботами могут общаться с лжеброкерами и удерживать их на линии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

т-банк, мошенники, финансовые пирамиды