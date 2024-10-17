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Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев

Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев - 17.10.2024, ПРАЙМ

Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев

Решение Запада о разрешении Киеву наносить удары по российским территориям уже принято, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T07:24+0300

2024-10-17T07:24+0300

2024-10-17T07:25+0300

спецоперация на украине

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украина

поставки вооружения

запад

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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт - ПРАЙМ. Решение Запада о разрешении Киеву наносить удары по российским территориям уже принято, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения", - объяснил политик в беседе с РИА Новости. Ганчев особенно отметил терпеливость россиян и российских политиков, однако предупредил, что ответ Москвы будет молниеносным, когда Запад перейдет черту.

https://1prime.ru/20241017/shansy-852217650.html

украина

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россия, украина, поставки вооружения, запад