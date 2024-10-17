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Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев
Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев - 17.10.2024, ПРАЙМ
Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев
Решение Запада о разрешении Киеву наносить удары по российским территориям уже принято, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T07:24+0300
2024-10-17T07:24+0300
2024-10-17T07:25+0300
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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт - ПРАЙМ. Решение Запада о разрешении Киеву наносить удары по российским территориям уже принято, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения", - объяснил политик в беседе с РИА Новости. Ганчев особенно отметил терпеливость россиян и российских политиков, однако предупредил, что ответ Москвы будет молниеносным, когда Запад перейдет черту.
https://1prime.ru/20241017/shansy-852217650.html
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россия, украина, поставки вооружения, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, поставки вооружения, ЗАПАД
Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев
Ганчев: решение разрешить Киеву удары вглубь России уже принято
ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт - ПРАЙМ. Решение Запада о разрешении Киеву наносить удары по российским территориям уже принято, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения", - объяснил политик в беседе с РИА Новости.
Ганчев особенно отметил терпеливость россиян и российских политиков, однако предупредил, что ответ Москвы будет молниеносным, когда Запад перейдет черту.
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