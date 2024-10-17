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ВВП сектора Газа сократился на 84 процента, заявили в МОТ

ВВП сектора Газа сократился на 84 процента, заявили в МОТ - 17.10.2024, ПРАЙМ

ВВП сектора Газа сократился на 84 процента, заявили в МОТ

Уровень безработицы в секторе Газа достигает 79,7%, ВВП анклава сократился на 84,7% с октября 2023 года, говорится в опубликованном отчёте на сайте... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T11:07+0300

2024-10-17T11:07+0300

2024-10-17T11:07+0300

экономика

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ЖЕНЕВА, 17 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в секторе Газа достигает 79,7%, ВВП анклава сократился на 84,7% с октября 2023 года, говорится в опубликованном отчёте на сайте Международной организации труда (МОТ) при ООН. "На Западном берегу уровень безработицы вырос в среднем до 34,9 % в период с начала октября 2023 года по конец сентября 2024 года, в то время как в секторе Газа он достиг ошеломляющего среднего показателя в 79,7%", - сказано в документе. Добавляется, что на Западном берегу ВВП сократился на 21,7% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, в то время как в секторе Газа он упал на 84,7%. "Это сокращение реального ВВП является беспрецедентным в новейшей истории Палестины. Даже во время самого серьезного экономического спада, во время второго палестинского восстания против израильской оккупации в 2001 году, реальный ВВП упал на 14,9%, что составляет менее половины нынешнего спада", - отмечают в МОТ. Региональный директор организации по арабским государствам Руба Джарадат считает, что эта война коренным образом изменила социально-экономический ландшафт сектора Газа, последствия будут ощущаться для будущих поколений. В ООН уточняют, что спад экономической активности в анклаве связан с разрушением домов и инфраструктуры, а также с перемещением рабочих и работодателей, в то время как на Западном берегу он связан с израильскими барьерами для передвижения людей и товаров в сочетании с более широкими торговыми ограничениями и сбоями в цепочке поставок. В сентябре Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщила, что около 82% предприятий частного сектора в Газе были повреждены или разрушены в результате военной операции Израиля к началу 2024 года. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы , число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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сектор газа, мот