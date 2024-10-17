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Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России

Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России - 17.10.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России

Корпоративные клиенты в России предпочитают переходить на шины из Китая, а обычные автомобилисты выбирают бренды из Европы, об этом сообщило РИА Новости со... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T16:43+0300

2024-10-17T16:43+0300

2024-10-17T16:43+0300

экономика

авто

россия

автомобильные шины

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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Корпоративные клиенты в России предпочитают переходить на шины из Китая, а обычные автомобилисты выбирают бренды из Европы, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные исследовании Альфа-Лизинга.Отмечается, что в осенне-зимнем сезоне текущего года автомобилистам следует быть готовыми к росту цен на шины в среднем на девять процентов. При этом наибольший рост показали всесезонные шины — в среднем на 12%. Далее идут летние шины (на 6%). Зимние шины обойдутся автолюбителям на 10% дешевле по сравнению с прошлым годом, сообщило агентство со ссылкой на экспертов.В материале сказано, что для рядового автомобилиста замена шин в этом году составит примерно 72% (с учетом стоимости самих шин и работы) от среднего годового бюджета на обслуживание машины (составляет примерно десять тысяч рублей на минимальный объем работ).Также отмечается, что самая высокая стоимость зимних шин в этом сезоне была зафиксирована в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. При этом представители бизнеса все чаще отдают предпочтение брендам из Китая. Согласно данным исследования, 84% российских фирм готовы рассматривать китайские шины в качестве альтернативу привычным производителям. В настоящее время 15% предприятий приобретают китайские шины. Самыми востребованными брендами являются Triangle, Sailun и Linglong. В тройку наиболее популярных брендов шин в корпоративном сегменте вошли: Kama (грузовые шины российского производства, 15% продаж), Michelin (12%) и Bridgestone (12%).РИА Новости отметило, ссылаясь на данные исследования, что наиболее часто шины для коммерческого транспорта покупают фирмы из таких отраслей, как таксопарки (40%), грузоперевозки и логистика (27%), а также производственные предприятия (8%).В регионах лидерами по объему продаж зимних шин являются Краснодар и Ростов-на-Дону. На них приходится десять процентов от общего объема реализованных шин без учета Москвы и Санкт-Петербурга.Автолюбители должны менять летние колеса на зимние только с 1 декабря, но в ряде регионов сезон замены шин стартует намного раньше. В частности жители Сибири и Дальнего Востока меняют резину уже в сентябре, а Урала и Центральной части РФ — в ноябре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, автомобильные шины