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Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России
Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России - 17.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России
Корпоративные клиенты в России предпочитают переходить на шины из Китая, а обычные автомобилисты выбирают бренды из Европы, об этом сообщило РИА Новости со... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:43+0300
2024-10-17T16:43+0300
экономика
авто
россия
автомобильные шины
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Корпоративные клиенты в России предпочитают переходить на шины из Китая, а обычные автомобилисты выбирают бренды из Европы, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные исследовании Альфа-Лизинга.Отмечается, что в осенне-зимнем сезоне текущего года автомобилистам следует быть готовыми к росту цен на шины в среднем на девять процентов. При этом наибольший рост показали всесезонные шины — в среднем на 12%. Далее идут летние шины (на 6%). Зимние шины обойдутся автолюбителям на 10% дешевле по сравнению с прошлым годом, сообщило агентство со ссылкой на экспертов.В материале сказано, что для рядового автомобилиста замена шин в этом году составит примерно 72% (с учетом стоимости самих шин и работы) от среднего годового бюджета на обслуживание машины (составляет примерно десять тысяч рублей на минимальный объем работ).Также отмечается, что самая высокая стоимость зимних шин в этом сезоне была зафиксирована в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. При этом представители бизнеса все чаще отдают предпочтение брендам из Китая. Согласно данным исследования, 84% российских фирм готовы рассматривать китайские шины в качестве альтернативу привычным производителям. В настоящее время 15% предприятий приобретают китайские шины. Самыми востребованными брендами являются Triangle, Sailun и Linglong. В тройку наиболее популярных брендов шин в корпоративном сегменте вошли: Kama (грузовые шины российского производства, 15% продаж), Michelin (12%) и Bridgestone (12%).РИА Новости отметило, ссылаясь на данные исследования, что наиболее часто шины для коммерческого транспорта покупают фирмы из таких отраслей, как таксопарки (40%), грузоперевозки и логистика (27%), а также производственные предприятия (8%).В регионах лидерами по объему продаж зимних шин являются Краснодар и Ростов-на-Дону. На них приходится десять процентов от общего объема реализованных шин без учета Москвы и Санкт-Петербурга.Автолюбители должны менять летние колеса на зимние только с 1 декабря, но в ряде регионов сезон замены шин стартует намного раньше. В частности жители Сибири и Дальнего Востока меняют резину уже в сентябре, а Урала и Центральной части РФ — в ноябре.
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авто, россия, автомобильные шины
Экономика, Авто, РОССИЯ, автомобильные шины
16:43 17.10.2024
 
Стало известно, какие шины предпочитают автомобилисты в России

РИА Новости: корпоративные клиенты в России переходят на шины из Китая

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШинный завод
Шинный завод - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Корпоративные клиенты в России предпочитают переходить на шины из Китая, а обычные автомобилисты выбирают бренды из Европы, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные исследовании Альфа-Лизинга.
Отмечается, что в осенне-зимнем сезоне текущего года автомобилистам следует быть готовыми к росту цен на шины в среднем на девять процентов. При этом наибольший рост показали всесезонные шины — в среднем на 12%. Далее идут летние шины (на 6%). Зимние шины обойдутся автолюбителям на 10% дешевле по сравнению с прошлым годом, сообщило агентство со ссылкой на экспертов.
В материале сказано, что для рядового автомобилиста замена шин в этом году составит примерно 72% (с учетом стоимости самих шин и работы) от среднего годового бюджета на обслуживание машины (составляет примерно десять тысяч рублей на минимальный объем работ).
Также отмечается, что самая высокая стоимость зимних шин в этом сезоне была зафиксирована в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. При этом представители бизнеса все чаще отдают предпочтение брендам из Китая. Согласно данным исследования, 84% российских фирм готовы рассматривать китайские шины в качестве альтернативу привычным производителям. В настоящее время 15% предприятий приобретают китайские шины. Самыми востребованными брендами являются Triangle, Sailun и Linglong. В тройку наиболее популярных брендов шин в корпоративном сегменте вошли: Kama (грузовые шины российского производства, 15% продаж), Michelin (12%) и Bridgestone (12%).
РИА Новости отметило, ссылаясь на данные исследования, что наиболее часто шины для коммерческого транспорта покупают фирмы из таких отраслей, как таксопарки (40%), грузоперевозки и логистика (27%), а также производственные предприятия (8%).
В регионах лидерами по объему продаж зимних шин являются Краснодар и Ростов-на-Дону. На них приходится десять процентов от общего объема реализованных шин без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
Автолюбители должны менять летние колеса на зимние только с 1 декабря, но в ряде регионов сезон замены шин стартует намного раньше. В частности жители Сибири и Дальнего Востока меняют резину уже в сентябре, а Урала и Центральной части РФ — в ноябре.
Замена шин на автомобиле в автосервисе - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
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