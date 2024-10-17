https://1prime.ru/20241017/sollers-852232555.html

В России запустят производство новой модельной линейки грузовиков

В России запустят производство новой модельной линейки грузовиков - 17.10.2024, ПРАЙМ

В России запустят производство новой модельной линейки грузовиков

Автопроизводитель "Соллерс" начал принимать заказы на выпуск нового семейства среднетоннажных грузовиков Sollers TR. Машины будут выпускать на площадке АО... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T16:05+0300

2024-10-17T16:05+0300

2024-10-17T16:06+0300

экономика

россия

авто

sollers

грузовой транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/11/852232405_0:50:671:427_1920x0_80_0_0_aa901cf8a66980adf9f787a5c9bf0134.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "Соллерс" начал принимать заказы на выпуск нового семейства среднетоннажных грузовиков Sollers TR. Машины будут выпускать на площадке АО "Соллерс Комтранс" (до января 2024 года АО "Исузу Рус"; 100% акций принадлежит ПАО "Соллерс") в Ульяновске. Об этом сообщило издание "Коммерсант". Отмечается, что для заказа в официальных дилерских центрах бренда доступны грузовики полной массой от 3,5 до 18 тонн "с широким спектром конфигураций по длине шасси и типам надстроек". Линейка содержит пять моделей: TR35 (3,5 т), TR50 (5 т), TR80 (8 т), TR120 (12 т) и TR180 (18 т). Эти модели обладают бескапотной компоновкой, креслом водителя с электроподогревом и пневмоподвеской. В кабине есть кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль, мультимедиасистема с цветным сенсорным дисплеем, управлением на руле и выводом изображения с камеры заднего вида. Кроме того, машины оснащены АБС и системой стабилизации.На автомобили могут устанавливаться различные варианты кузовов — от стандартных с тентом и без него до изотермических и специализированных — с манипулятором, автогидроподъемником, эвакуатором, пишет издание. Также отмечается, что стоимость Sollers TR35/TR50 начинается от 4,4 миллиона рублей, TR80 — от 5,15 миллиона рублей, TR120 — от шести миллионов рублей, TR180 — от девяти миллионов рублей.

https://1prime.ru/20241017/inomarki-852216884.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, sollers, грузовой транспорт