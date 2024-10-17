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В России запустят производство новой модельной линейки грузовиков
В России запустят производство новой модельной линейки грузовиков - 17.10.2024, ПРАЙМ
В России запустят производство новой модельной линейки грузовиков
Автопроизводитель "Соллерс" начал принимать заказы на выпуск нового семейства среднетоннажных грузовиков Sollers TR. Машины будут выпускать на площадке АО... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:05+0300
2024-10-17T16:05+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "Соллерс" начал принимать заказы на выпуск нового семейства среднетоннажных грузовиков Sollers TR. Машины будут выпускать на площадке АО "Соллерс Комтранс" (до января 2024 года АО "Исузу Рус"; 100% акций принадлежит ПАО "Соллерс") в Ульяновске. Об этом сообщило издание "Коммерсант". Отмечается, что для заказа в официальных дилерских центрах бренда доступны грузовики полной массой от 3,5 до 18 тонн "с широким спектром конфигураций по длине шасси и типам надстроек". Линейка содержит пять моделей: TR35 (3,5 т), TR50 (5 т), TR80 (8 т), TR120 (12 т) и TR180 (18 т). Эти модели обладают бескапотной компоновкой, креслом водителя с электроподогревом и пневмоподвеской. В кабине есть кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль, мультимедиасистема с цветным сенсорным дисплеем, управлением на руле и выводом изображения с камеры заднего вида. Кроме того, машины оснащены АБС и системой стабилизации.На автомобили могут устанавливаться различные варианты кузовов — от стандартных с тентом и без него до изотермических и специализированных — с манипулятором, автогидроподъемником, эвакуатором, пишет издание. Также отмечается, что стоимость Sollers TR35/TR50 начинается от 4,4 миллиона рублей, TR80 — от 5,15 миллиона рублей, TR120 — от шести миллионов рублей, TR180 — от девяти миллионов рублей.
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россия, авто, sollers, грузовой транспорт
Экономика, РОССИЯ, Авто, Sollers, грузовой транспорт
В России запустят производство новой модельной линейки грузовиков
"Ъ": Sollers TR будут производить на бывшей площадке Isuzu в Ульяновске
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
Автопроизводитель "Соллерс" начал принимать заказы на выпуск нового семейства среднетоннажных грузовиков Sollers TR. Машины будут выпускать на площадке АО "Соллерс Комтранс" (до января 2024 года АО "Исузу Рус"; 100% акций принадлежит ПАО "Соллерс") в Ульяновске. Об этом сообщило издание "Коммерсант"
.
Отмечается, что для заказа в официальных дилерских центрах бренда доступны грузовики полной массой от 3,5 до 18 тонн "с широким спектром конфигураций по длине шасси и типам надстроек". Линейка содержит пять моделей: TR35 (3,5 т), TR50 (5 т), TR80 (8 т), TR120 (12 т) и TR180 (18 т). Эти модели обладают бескапотной компоновкой, креслом водителя с электроподогревом и пневмоподвеской. В кабине есть кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль, мультимедиасистема с цветным сенсорным дисплеем, управлением на руле и выводом изображения с камеры заднего вида. Кроме того, машины оснащены АБС и системой стабилизации.
На автомобили могут устанавливаться различные варианты кузовов — от стандартных с тентом и без него до изотермических и специализированных — с манипулятором, автогидроподъемником, эвакуатором, пишет издание.
Также отмечается, что стоимость Sollers TR35/TR50 начинается от 4,4 миллиона рублей, TR80 — от 5,15 миллиона рублей, TR120 — от шести миллионов рублей, TR180 — от девяти миллионов рублей.
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