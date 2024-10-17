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США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет - 17.10.2024, ПРАЙМ
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет
В ходе визита президента США Джо Байдена в Германию не будет объявлено об отмене запрета на использование вооруженными силами Украины западных ракет дальнего... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:09+0300
2024-10-17T12:09+0300
2024-10-17T12:09+0300
политика
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В ходе визита президента США Джо Байдена в Германию не будет объявлено об отмене запрета на использование вооруженными силами Украины западных ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома."У меня нет никаких объявлений об изменениях в политике на сегодняшний день", - рассказал он в беседе с журналистами в рамках спецбрифинга.Он также отметил, что военная ситуация в Украине будет одним из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе визита Байдена. Планируется обсудить "траекторию войны" и определить наилучшие способы поддержки Киева со стороны Запада.
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сша, германия, джо байден, украина
Политика, США, ГЕРМАНИЯ, Джо Байден, УКРАИНА
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет
Белый дом: США не готовы в ходе визита Байдена в ФРГ разрешить удары вглубь РФ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В ходе визита президента США Джо Байдена в Германию не будет объявлено об отмене запрета на использование вооруженными силами Украины западных ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"У меня нет никаких объявлений об изменениях в политике на сегодняшний день", - рассказал он в беседе с журналистами в рамках спецбрифинга.
Он также отметил, что военная ситуация в Украине будет одним из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе визита Байдена. Планируется обсудить "траекторию войны" и определить наилучшие способы поддержки Киева со стороны Запада.
Сырский: Лондон готовит предложения по дальнобойным ударам по объектам в РФ