https://1prime.ru/20241017/vsu-852240528.html
"Обрек на смерть". Стало известно, что случилось с ВСУ на фронте
"Обрек на смерть". Стало известно, что случилось с ВСУ на фронте - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Обрек на смерть". Стало известно, что случилось с ВСУ на фронте
Приняв решение продолжать конфликт, Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T23:18+0300
2024-10-17T23:18+0300
2024-10-17T23:18+0300
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Приняв решение продолжать конфликт, Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Зеленский действительно обрек Украину на смерть и делает это с ликованием, потому что зарабатывает на этом", — сказал он.По мнению Макгрегора, исход конфликта уже предрешен, Киев потерпел поражение. Он пояснил, что Украина потеряла всю свою противовоздушную и противоракетную оборону, а Вооруженные силы РФ применяют планирующие бомбы, которые "буквально сравнивают с землей в течение пары секунд оставшиеся украинские войска и их последние укрепления в Донбассе".Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими войсками под контроль двух населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР подразделения группировки войск "Центр" заняли Красный Яр, а группировка "Запад" заняла село Невское в ЛНР у границы с Харьковской областью.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, УКРАИНА, ВСУ
"Обрек на смерть". Стало известно, что случилось с ВСУ на фронте
Макгрегор: Зеленский, решив продолжить конфликт, обрек Украину на смерть
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ.
Приняв решение продолжать конфликт, Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире
YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
"Зеленский действительно обрек Украину на смерть и делает это с ликованием, потому что зарабатывает на этом", — сказал он.
По мнению Макгрегора, исход конфликта уже предрешен, Киев потерпел поражение. Он пояснил, что Украина потеряла всю свою противовоздушную и противоракетную оборону, а Вооруженные силы РФ применяют планирующие бомбы, которые "буквально сравнивают с землей в течение пары секунд оставшиеся украинские войска и их последние укрепления в Донбассе".
Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими войсками под контроль двух населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР подразделения группировки войск "Центр" заняли Красный Яр, а группировка "Запад" заняла село Невское в ЛНР у границы с Харьковской областью.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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