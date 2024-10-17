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ВТБ внедрит Open API для просмотра и работы со счетами ряда банков

ВТБ внедрит Open API для просмотра и работы со счетами ряда банков - 17.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ внедрит Open API для просмотра и работы со счетами ряда банков

ВТБ предложит клиентам "Почта банка" и РНКБ единый интерфейс для просмотра и работы со счетами с помощью технологии Open API, тестируемой в настоящее время... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:46+0300

2024-10-17T08:46+0300

2024-10-17T08:46+0300

втб

цифровые технологии

банки

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. ВТБ предложит клиентам "Почта банка" и РНКБ единый интерфейс для просмотра и работы со счетами с помощью технологии Open API, тестируемой в настоящее время российскими банками, сообщил ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. ВТБ, как отмечается, находится в стадии активного тестирования возможностей открытого банкинга на площадке Ассоциации ФинТех в партнерстве с Альфа-банком. По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Вадима Кулика, банк считает технологию открытого банкинга перспективной для развития бесшовных пользовательских финтех-решений. Он уточнил, что вскоре, после утверждения соответствующего законодательства, банк сможет перейти к активному внедрению открытого банкинга. "До 2030 года в состав группы ВТБ должен войти целый ряд банков, это миллионы клиентов. Из этого числа клиентов есть довольно большое количество пользователей, у которых есть счета и в ВТБ тоже. Таким клиентам мы сможем предложить максимально простой перевод счета из присоединяемых банков в ВТБ при помощи технологий открытого банка", - сказал Кулик. Технология Open API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы) предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.

https://1prime.ru/20241017/vtb-852219004.html

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втб, цифровые технологии, банки