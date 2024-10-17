https://1prime.ru/20241017/yuan-852237260.html

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,55 рубля

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,55 рубля - 17.10.2024, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,55 рубля

Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,55 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T19:06+0300

2024-10-17T19:06+0300

2024-10-17T19:12+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,55 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 13,55 рубля.

https://1prime.ru/20241017/rynok-852236865.html

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань