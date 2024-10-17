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Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже
Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже - 17.10.2024, ПРАЙМ
Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже
Рубль на Московской бирже в четверг немного снизился против юаня, курс которого остается в узком коридоре немного выше отметки 13,5 рубля, следует из данных... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T21:20+0300
2024-10-17T21:20+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг немного снизился против юаня, курс которого остается в узком коридоре немного выше отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 13,55 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 77,3 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,09 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль к юаню в четверг на Московской бирже торговался с незначительным изменением, переходя от снижения к росту, однако к завершению сессии все же немного снизился. Видимо, на фоне подготовки к заседанию ЦБ РФ по ключевой ставке, до которого остается неделя, китайская валюта стабилизируется в узком коридоре немного выше отметки 13,5 рубля. "Смягчение требований к экспортерам по продаже выручки на внутреннем рынке и фундаментальные факторы давления – рост дефицита бюджета и восстановление импорта при одновременном сжатии экспорта – сокращают потенциал рублевого укрепления", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.54 мск снижалась на 0,2%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 103,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Принципиально значимых для валютного рынка событий все еще нет, перспективы более резкого повышения ключевой ставки в текущих условиях вряд ли оказывают выраженную поддержку рублю, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Пятницу курс юаня, вероятно, завершит ближе к 13,5 рубля", - прогнозирует он. Рубль в краткосрочной перспективе может отыграть часть потерь, оттеснив юань ближе к 13 рублям, а доллар – к 94-95 рублям, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Этому может способствовать эффект налогового периода октября, увеличенный объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, ожидаемый подъем ключевой ставки ЦБ 25-го числа", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
21:20 17.10.2024
 
Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже

Курс юаня на Мосбирже остается в узком коридоре немного выше отметки 13,5 рубля

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг немного снизился против юаня, курс которого остается в узком коридоре немного выше отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 13,55 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 77,3 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,09 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль к юаню в четверг на Московской бирже торговался с незначительным изменением, переходя от снижения к росту, однако к завершению сессии все же немного снизился. Видимо, на фоне подготовки к заседанию ЦБ РФ по ключевой ставке, до которого остается неделя, китайская валюта стабилизируется в узком коридоре немного выше отметки 13,5 рубля.
"Смягчение требований к экспортерам по продаже выручки на внутреннем рынке и фундаментальные факторы давления – рост дефицита бюджета и восстановление импорта при одновременном сжатии экспорта – сокращают потенциал рублевого укрепления", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.54 мск снижалась на 0,2%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 103,8 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Принципиально значимых для валютного рынка событий все еще нет, перспективы более резкого повышения ключевой ставки в текущих условиях вряд ли оказывают выраженную поддержку рублю, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Пятницу курс юаня, вероятно, завершит ближе к 13,5 рубля", - прогнозирует он.
Рубль в краткосрочной перспективе может отыграть часть потерь, оттеснив юань ближе к 13 рублям, а доллар – к 94-95 рублям, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Этому может способствовать эффект налогового периода октября, увеличенный объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, ожидаемый подъем ключевой ставки ЦБ 25-го числа", - добавляет он.
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