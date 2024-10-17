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"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского - 17.10.2024, ПРАЙМ
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"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского
"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского
Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, отменив встречу в Рамштайне и запланировав визит в Германию после этого события. Такое мнение в в | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:42+0300
2024-10-17T15:42+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, отменив встречу в Рамштайне и запланировав визит в Германию после этого события. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Duran выразил британский эксперт Александр Меркурис."Вашингтон планирует это таким образом, чтобы унизить Зеленского самым худшим образом. &lt;…&gt; Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам", - заметил аналитик.По словам Меркуриса, Вашингтон своими действиями послал очевидный сигнал, что американская сторона не желает обсуждать ракетные удары вглубь России и вступление страны в НАТО.Для Зеленского, по словам Меркуриса, это стало сильным потрясением, так как перед его носом закрылись все двери. Вместо того чтобы обсуждать украинский вопрос, Байден перенес поездку из-за урагана "Милтон", несмотря на то, что Зеленский уже запланировал несколько визитов в Европу. Все это свидетельствует о конце американского проекта "Украина", резюмировал он.
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сша
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сша, украина, владимир зеленский, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Джо Байден
15:42 17.10.2024
 
"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского

Меркурис: Байден унизил Зеленского визитом в Германию после отмены "Рамштайна"

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, отменив встречу в Рамштайне и запланировав визит в Германию после этого события. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Duran выразил британский эксперт Александр Меркурис.
"Вашингтон планирует это таким образом, чтобы унизить Зеленского самым худшим образом. <…> Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам", - заметил аналитик.
По словам Меркуриса, Вашингтон своими действиями послал очевидный сигнал, что американская сторона не желает обсуждать ракетные удары вглубь России и вступление страны в НАТО.
Для Зеленского, по словам Меркуриса, это стало сильным потрясением, так как перед его носом закрылись все двери. Вместо того чтобы обсуждать украинский вопрос, Байден перенес поездку из-за урагана "Милтон", несмотря на то, что Зеленский уже запланировал несколько визитов в Европу. Все это свидетельствует о конце американского проекта "Украина", резюмировал он.
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14:21
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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