https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852231759.html

"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского

"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Самым худшим образом". Раскрыто, как Байден публично унизил Зеленского

Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, отменив встречу в Рамштайне и запланировав визит в Германию после этого события. Такое мнение в в | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:42+0300

2024-10-17T15:42+0300

2024-10-17T15:42+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, отменив встречу в Рамштайне и запланировав визит в Германию после этого события. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Duran выразил британский эксперт Александр Меркурис."Вашингтон планирует это таким образом, чтобы унизить Зеленского самым худшим образом. <…> Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам", - заметил аналитик.По словам Меркуриса, Вашингтон своими действиями послал очевидный сигнал, что американская сторона не желает обсуждать ракетные удары вглубь России и вступление страны в НАТО.Для Зеленского, по словам Меркуриса, это стало сильным потрясением, так как перед его носом закрылись все двери. Вместо того чтобы обсуждать украинский вопрос, Байден перенес поездку из-за урагана "Милтон", несмотря на то, что Зеленский уже запланировал несколько визитов в Европу. Все это свидетельствует о конце американского проекта "Украина", резюмировал он.

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сша, украина, владимир зеленский, джо байден