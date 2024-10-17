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Эксперты выяснили, какая сфера жизни американцев пострадала при Байдене

Эксперты выяснили, какая сфера жизни американцев пострадала при Байдене - 17.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, какая сфера жизни американцев пострадала при Байдене

Доступность жилья в США за время президентства Джо Байдена снизилась почти вдвое, в то время как при его предшественнике Дональде Трампе она практически не... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T05:08+0300

2024-10-17T05:08+0300

2024-10-17T05:14+0300

джо байден

сша

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Доступность жилья в США за время президентства Джо Байдена снизилась почти вдвое, в то время как при его предшественнике Дональде Трампе она практически не изменилась, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), с которыми ознакомилось РИА Новости. Ассоциация рассчитывает индекс доступности, исходя из стоимости жилого дома для одной семьи, величины ипотечной ставки для такого типа объектов, медианного дохода и зарплаты, необходимой для одобрения кредита. Согласно данным аналитиков NAR, на начало правления Трампа - с 2017 года - значение индекса составляло 168 пунктов. В начале 2021 года, когда Байден занял президентское кресло, индекс находился на уровне 169,5 пункта, а по итогам второго квартала текущего года он снизился почти вдвое - до 94,3 пункта. Падение доступности жилья в США промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил РИА Новости, с одной стороны, ростом цен на строительные материалы и, соответственно, высокой стоимостью покупки или аренды, с другой - сохранением большой безработицы в стране. "В условиях, когда администрация президента США Джо Байдена озабочена не внутренними проблемами страны, а тем как задавить санкциями непокорную Россию, ни о каком скором решении квартирного вопроса говорить не приходится. И судя по раскручиванию инфляции в США, никакого скорого снижения цен на жилье в США не будет", - заключил эксперт. В сентябре американский министр финансов Джанет Йеллен заявила агентству Блумберг, что США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья. Она указала на то, что американским властям требуется использовать все имеющиеся инструменты для решения этого вопроса. В частности, Йеллен призвала конгресс США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.

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джо байден, сша