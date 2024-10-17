https://1prime.ru/20241017/zhile-852216555.html
Эксперты выяснили, какая сфера жизни американцев пострадала при Байдене
Эксперты выяснили, какая сфера жизни американцев пострадала при Байдене - 17.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, какая сфера жизни американцев пострадала при Байдене
Доступность жилья в США за время президентства Джо Байдена снизилась почти вдвое, в то время как при его предшественнике Дональде Трампе она практически не... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T05:08+0300
2024-10-17T05:08+0300
2024-10-17T05:14+0300
джо байден
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_0:121:1636:1041_1920x0_80_0_0_d6c9537a417b26231c00339b5ce91280.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Доступность жилья в США за время президентства Джо Байдена снизилась почти вдвое, в то время как при его предшественнике Дональде Трампе она практически не изменилась, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), с которыми ознакомилось РИА Новости. Ассоциация рассчитывает индекс доступности, исходя из стоимости жилого дома для одной семьи, величины ипотечной ставки для такого типа объектов, медианного дохода и зарплаты, необходимой для одобрения кредита. Согласно данным аналитиков NAR, на начало правления Трампа - с 2017 года - значение индекса составляло 168 пунктов. В начале 2021 года, когда Байден занял президентское кресло, индекс находился на уровне 169,5 пункта, а по итогам второго квартала текущего года он снизился почти вдвое - до 94,3 пункта. Падение доступности жилья в США промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил РИА Новости, с одной стороны, ростом цен на строительные материалы и, соответственно, высокой стоимостью покупки или аренды, с другой - сохранением большой безработицы в стране. "В условиях, когда администрация президента США Джо Байдена озабочена не внутренними проблемами страны, а тем как задавить санкциями непокорную Россию, ни о каком скором решении квартирного вопроса говорить не приходится. И судя по раскручиванию инфляции в США, никакого скорого снижения цен на жилье в США не будет", - заключил эксперт. В сентябре американский министр финансов Джанет Йеллен заявила агентству Блумберг, что США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья. Она указала на то, что американским властям требуется использовать все имеющиеся инструменты для решения этого вопроса. В частности, Йеллен призвала конгресс США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.
https://1prime.ru/20241016/ukraina-852215506.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_44:0:1592:1161_1920x0_80_0_0_43e254f4573b692f5a40ea041831f0f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша
Эксперты выяснили, какая сфера жизни американцев пострадала при Байдене
NAR: доступность жилья в США при Байдене снизилась почти вдвое
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Доступность жилья в США за время президентства Джо Байдена снизилась почти вдвое, в то время как при его предшественнике Дональде Трампе она практически не изменилась, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ассоциация рассчитывает индекс доступности, исходя из стоимости жилого дома для одной семьи, величины ипотечной ставки для такого типа объектов, медианного дохода и зарплаты, необходимой для одобрения кредита.
Согласно данным аналитиков NAR, на начало правления Трампа - с 2017 года - значение индекса составляло 168 пунктов. В начале 2021 года, когда Байден занял президентское кресло, индекс находился на уровне 169,5 пункта, а по итогам второго квартала текущего года он снизился почти вдвое - до 94,3 пункта.
Падение доступности жилья в США промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил РИА Новости, с одной стороны, ростом цен на строительные материалы и, соответственно, высокой стоимостью покупки или аренды, с другой - сохранением большой безработицы в стране.
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"
"В условиях, когда администрация президента США Джо Байдена озабочена не внутренними проблемами страны, а тем как задавить санкциями непокорную Россию, ни о каком скором решении квартирного вопроса говорить не приходится. И судя по раскручиванию инфляции в США, никакого скорого снижения цен на жилье в США не будет", - заключил эксперт.
В сентябре американский министр финансов Джанет Йеллен заявила агентству Блумберг, что США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья. Она указала на то, что американским властям требуется использовать все имеющиеся инструменты для решения этого вопроса. В частности, Йеллен призвала конгресс США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.