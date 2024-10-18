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Двое из ларца: на российском рынке появились автомобили-двойники
Двое из ларца: на российском рынке появились автомобили-двойники - 18.10.2024, ПРАЙМ
Двое из ларца: на российском рынке появились автомобили-двойники
В России появилось несколько новых автомобильных брендов, у которых уже есть "братья-близнецы" под другими наименованиями, передает портал Autonews.ru. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:28+0300
2024-10-18T09:28+0300
2024-10-18T09:28+0300
россия
авто
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. В России появилось несколько новых автомобильных брендов, у которых уже есть "братья-близнецы" под другими наименованиями, передает портал Autonews.ru.Например, новый бренд Knewstar представил кроссовер 001, который является переработанной версией кросс-купе Geely Tugella. Цены на новинку начинаются от 3 795 990 рублей.Белорусская марка Belgee также представила два кроссовера - X50 и X70, которые являются лицензионными копиями китайских моделей Geely Coolray и Geely Atlas Pro соответственно.Цены на эти модели начинаются от 2 343 990 рублей.Кроме того, предприятие "Автомобильный завод АГР" начало отгрузку автомобилей марки Solaris, которые на самом деле являются моделями Kia и Hyundai, такими как Solaris HS (аналог Hyundai Solaris), Solaris HC (аналог Hyundai Creta) и Solaris KRS и KRX (аналоги Kia Rio).
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россия, авто
Двое из ларца: на российском рынке появились автомобили-двойники
Autonews.ru: на рынке России появляются новые авто-клоны известных брендов
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ.
В России появилось несколько новых автомобильных брендов, у которых уже есть "братья-близнецы" под другими наименованиями, передает
портал Autonews.ru.
Например, новый бренд Knewstar представил кроссовер 001, который является переработанной версией кросс-купе Geely Tugella. Цены на новинку начинаются от 3 795 990 рублей.
Белорусская марка Belgee также представила два кроссовера - X50 и X70, которые являются лицензионными копиями китайских моделей Geely Coolray и Geely Atlas Pro соответственно.Цены на эти модели начинаются от 2 343 990 рублей.
Кроме того, предприятие "Автомобильный завод АГР" начало отгрузку автомобилей марки Solaris, которые на самом деле являются моделями Kia и Hyundai, такими как Solaris HS (аналог Hyundai Solaris), Solaris HC (аналог Hyundai Creta) и Solaris KRS и KRX (аналоги Kia Rio).
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