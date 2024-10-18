https://1prime.ru/20241018/avto-852244638.html

Двое из ларца: на российском рынке появились автомобили-двойники

Двое из ларца: на российском рынке появились автомобили-двойники - 18.10.2024, ПРАЙМ

Двое из ларца: на российском рынке появились автомобили-двойники

В России появилось несколько новых автомобильных брендов, у которых уже есть "братья-близнецы" под другими наименованиями, передает портал Autonews.ru. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T09:28+0300

2024-10-18T09:28+0300

2024-10-18T09:28+0300

россия

авто

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. В России появилось несколько новых автомобильных брендов, у которых уже есть "братья-близнецы" под другими наименованиями, передает портал Autonews.ru.Например, новый бренд Knewstar представил кроссовер 001, который является переработанной версией кросс-купе Geely Tugella. Цены на новинку начинаются от 3 795 990 рублей.Белорусская марка Belgee также представила два кроссовера - X50 и X70, которые являются лицензионными копиями китайских моделей Geely Coolray и Geely Atlas Pro соответственно.Цены на эти модели начинаются от 2 343 990 рублей.Кроме того, предприятие "Автомобильный завод АГР" начало отгрузку автомобилей марки Solaris, которые на самом деле являются моделями Kia и Hyundai, такими как Solaris HS (аналог Hyundai Solaris), Solaris HC (аналог Hyundai Creta) и Solaris KRS и KRX (аналоги Kia Rio).

https://1prime.ru/20241016/avtomobil-852209903.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто