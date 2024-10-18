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Грозит проблемами: названы авто, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Грозит проблемами: названы авто, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ
Грозит проблемами: названы авто, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ - 18.10.2024, ПРАЙМ
Грозит проблемами: названы авто, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ
Цепь ГРМ автомобильного двигателя 1.4 TSI Volkswagen растягивается быстрее всего, что может привести к серьезным поломкам, рассказал глава отдела оценки... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:48+0300
2024-10-18T09:48+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Цепь ГРМ автомобильного двигателя 1.4 TSI Volkswagen растягивается быстрее всего, что может привести к серьезным поломкам, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев в беседе с "Российской газетой".По словам автоэксперта, цепь ГРМ автомобильного двигателя 1.4 TSI Volkswagen растягивается быстрее всего при пробеге в 60 тысяч километров. более поздних версиях двигателя ресурс цепи ГРМ увеличили до 120 тысяч километров."Этот мотор устанавливался, в частности, на кроссоверы Tiguan и на Skoda Octavia", - отметил он.Мотор 1.2 TFSI Audi A3 также имеет проблемы с цепью ГРМ, которая прослужит не более 50 тысяч километров.У кроссовера Actyon от SsangYong после рестайлинга цепь ГРМ выдерживает только 70 тысяч километров. Обрыв ремня ГРМ может вызвать серьезные проблемы, поэтому необходимо следить за его состоянием.Падение мощности, трудности с запуском двигателя, вибрации и повышенная дымность могут быть признаками проблем с ремнем ГРМ. Если возникают шуршащие, тикающие или шелестящие звуки из моторного отсека, возможно, ремень расслаивается и задевает другие узлы, заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:48 18.10.2024
 
Грозит проблемами: названы авто, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ

Автоэксперт Антюфьев назвал авто, у которых быстрее всего растягивается цепь ГРМ

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Цепь ГРМ автомобильного двигателя 1.4 TSI Volkswagen растягивается быстрее всего, что может привести к серьезным поломкам, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев в беседе с "Российской газетой".
По словам автоэксперта, цепь ГРМ автомобильного двигателя 1.4 TSI Volkswagen растягивается быстрее всего при пробеге в 60 тысяч километров. более поздних версиях двигателя ресурс цепи ГРМ увеличили до 120 тысяч километров.
"Этот мотор устанавливался, в частности, на кроссоверы Tiguan и на Skoda Octavia", - отметил он.
Мотор 1.2 TFSI Audi A3 также имеет проблемы с цепью ГРМ, которая прослужит не более 50 тысяч километров.
У кроссовера Actyon от SsangYong после рестайлинга цепь ГРМ выдерживает только 70 тысяч километров. Обрыв ремня ГРМ может вызвать серьезные проблемы, поэтому необходимо следить за его состоянием.
Падение мощности, трудности с запуском двигателя, вибрации и повышенная дымность могут быть признаками проблем с ремнем ГРМ. Если возникают шуршащие, тикающие или шелестящие звуки из моторного отсека, возможно, ремень расслаивается и задевает другие узлы, заключили в издании.
*Работа автосалона - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
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