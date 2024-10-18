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"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому

"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому

Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским на территории Европы. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T23:38+0300

2024-10-18T23:38+0300

2024-10-18T23:38+0300

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джо байден

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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским на территории Европы. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung.Отмечается, что Байден воздержался от поездки на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана "Милтон" и Зеленский также изначально должен был посетить данный объект, "но из этого ничего не вышло".Байден в пятницу провел в Берлине двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В Белом доме сообщили, что на мероприятии обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, а также положение ВСУ на поле боя и дальнейшие перспективы украинского конфликта.Из опубликованного Белым домом расписания следует, что Байден также проведет четырехстороннюю встречу с участием британского премьера Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона.Ранее президент США решил отсрочить поездки в ФРГ и Анголу из-за урагана "Милтон". В Германии он должен был посетить военную базу Рамштайн, на которой намечался саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит ФРГ 18 октября, при этом саммит в формате "Рамштайн" не состоится. После отмены саммита Зеленский запланировал и осуществил несколько визитов в страны Европы.

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сша, украина, джо байден, владимир зеленский