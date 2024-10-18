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"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому
"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому
Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским на территории Европы. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T23:38+0300
2024-10-18T23:38+0300
политика
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским на территории Европы. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung.Отмечается, что Байден воздержался от поездки на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана "Милтон" и Зеленский также изначально должен был посетить данный объект, "но из этого ничего не вышло".Байден в пятницу провел в Берлине двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В Белом доме сообщили, что на мероприятии обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, а также положение ВСУ на поле боя и дальнейшие перспективы украинского конфликта.Из опубликованного Белым домом расписания следует, что Байден также проведет четырехстороннюю встречу с участием британского премьера Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона.Ранее президент США решил отсрочить поездки в ФРГ и Анголу из-за урагана "Милтон". В Германии он должен был посетить военную базу Рамштайн, на которой намечался саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит ФРГ 18 октября, при этом саммит в формате "Рамштайн" не состоится. После отмены саммита Зеленский запланировал и осуществил несколько визитов в страны Европы.
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сша, украина, джо байден, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден, Владимир Зеленский
23:38 18.10.2024
 
"Не вышло". В ФРГ заметили новую деталь в отношении Байдена к Зеленскому

Berliner Zeitung: Байден избегает встреч с Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским на территории Европы. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung.
Отмечается, что Байден воздержался от поездки на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана "Милтон" и Зеленский также изначально должен был посетить данный объект, "но из этого ничего не вышло".
Байден в пятницу провел в Берлине двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В Белом доме сообщили, что на мероприятии обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, а также положение ВСУ на поле боя и дальнейшие перспективы украинского конфликта.
Из опубликованного Белым домом расписания следует, что Байден также проведет четырехстороннюю встречу с участием британского премьера Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона.
Ранее президент США решил отсрочить поездки в ФРГ и Анголу из-за урагана "Милтон". В Германии он должен был посетить военную базу Рамштайн, на которой намечался саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит ФРГ 18 октября, при этом саммит в формате "Рамштайн" не состоится. После отмены саммита Зеленский запланировал и осуществил несколько визитов в страны Европы.
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