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В США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для ВСУ, заявил Байден - 18.10.2024, ПРАЙМ
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В США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для ВСУ, заявил Байден
В США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для ВСУ, заявил Байден - 18.10.2024, ПРАЙМ
В США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для ВСУ, заявил Байден
В администрации США в настоящее время отсутствует консенсуса по вопросу использования ВСУ дальнобойных вооружений против России. Об этом заявил в пятницу... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T21:54+0300
2024-10-18T21:54+0300
политика
сша
джо байден
поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. В администрации США в настоящее время отсутствует консенсуса по вопросу использования ВСУ дальнобойных вооружений против России. Об этом заявил в пятницу журналистам в преддверии вылета в свою загородную резиденцию в штат Делавэр президент США Джо Байден. По его словам, в сфере внешней политики никогда не бывает такого, чтобы "я никогда не меняю своего мнения". "Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет", — сказал он. Байден также коснулся вопроса предстоящих президентских выборов в США. Журналисты у него в том числе спросили, обеспокоены ли партнеры Вашингтона тем, кто именно окажется новым хозяином Белого дома. "Им любопытно", — ответил Байден. Выборы президента США намечены на 5 ноября. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, джо байден, поддержка украины
Политика, США, Джо Байден, поддержка Украины
21:54 18.10.2024
 
В США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для ВСУ, заявил Байден

Байден: США нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. В администрации США в настоящее время отсутствует консенсуса по вопросу использования ВСУ дальнобойных вооружений против России. Об этом заявил в пятницу журналистам в преддверии вылета в свою загородную резиденцию в штат Делавэр президент США Джо Байден.
По его словам, в сфере внешней политики никогда не бывает такого, чтобы "я никогда не меняю своего мнения".
"Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет", — сказал он.
Байден также коснулся вопроса предстоящих президентских выборов в США. Журналисты у него в том числе спросили, обеспокоены ли партнеры Вашингтона тем, кто именно окажется новым хозяином Белого дома.
"Им любопытно", — ответил Байден.
Выборы президента США намечены на 5 ноября.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаСШАДжо Байденподдержка Украины
 
 
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