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В России официально появится новый автомобильный бренд - 18.10.2024, ПРАЙМ
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В России официально появится новый автомобильный бренд
В России официально появится новый автомобильный бренд - 18.10.2024, ПРАЙМ
В России официально появится новый автомобильный бренд
Китайский бренд Avatr готовится официально выйти на российский рынок. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на источники в китайской компании. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:41+0300
2024-10-18T15:41+0300
экономика
авто
россия
китайские авто
электромобили
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Китайский бренд Avatr готовится официально выйти на российский рынок. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на источники в китайской компании.Бренд Avatr функционирует с 2021 года. Он представляет собой совместный продукт автопроизводителя Changan, IT-гиганта Huawei и концерна CATL.Отмечается, что сейчас Changan формирует дилерскую сеть и планирует открыть дилерские центров в ближайшее время. По словам источника, Avatr будет иметь отдельные дилерские центры и его модели не будут стоять в одном шоуруме с Changan.В настоящее время машины Avatr ввозят на российский рынок по схеме параллельного импорта. В продаже можно найти три модели: Avatr 07, 11 и 12. Согласно классифайдам, цена первого начинается от пяти миллионов рублей, Avatr 11 — от 5,4 миллиона рублей, Avatr 12 — от 5,8 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20241017/avto-852223201.html
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авто, россия, китайские авто, электромобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, китайские авто, электромобили
15:41 18.10.2024
 
В России официально появится новый автомобильный бренд

Autonews.ru: китайская марка электрокаров Avatr откроет в РФ дилерские центры

© Фото : 阿维塔Кроссовер AVATR 07
Кроссовер AVATR 07 - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© Фото : 阿维塔
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Китайский бренд Avatr готовится официально выйти на российский рынок. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на источники в китайской компании.
Бренд Avatr функционирует с 2021 года. Он представляет собой совместный продукт автопроизводителя Changan, IT-гиганта Huawei и концерна CATL.
Отмечается, что сейчас Changan формирует дилерскую сеть и планирует открыть дилерские центров в ближайшее время. По словам источника, Avatr будет иметь отдельные дилерские центры и его модели не будут стоять в одном шоуруме с Changan.

В настоящее время машины Avatr ввозят на российский рынок по схеме параллельного импорта. В продаже можно найти три модели: Avatr 07, 11 и 12. Согласно классифайдам, цена первого начинается от пяти миллионов рублей, Avatr 11 — от 5,4 миллиона рублей, Avatr 12 — от 5,8 миллиона рублей.
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