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В России официально появится новый автомобильный бренд

В России официально появится новый автомобильный бренд - 18.10.2024, ПРАЙМ

В России официально появится новый автомобильный бренд

Китайский бренд Avatr готовится официально выйти на российский рынок. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на источники в китайской компании. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T15:41+0300

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2024-10-18T15:41+0300

экономика

авто

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китайские авто

электромобили

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Китайский бренд Avatr готовится официально выйти на российский рынок. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на источники в китайской компании.Бренд Avatr функционирует с 2021 года. Он представляет собой совместный продукт автопроизводителя Changan, IT-гиганта Huawei и концерна CATL.Отмечается, что сейчас Changan формирует дилерскую сеть и планирует открыть дилерские центров в ближайшее время. По словам источника, Avatr будет иметь отдельные дилерские центры и его модели не будут стоять в одном шоуруме с Changan.В настоящее время машины Avatr ввозят на российский рынок по схеме параллельного импорта. В продаже можно найти три модели: Avatr 07, 11 и 12. Согласно классифайдам, цена первого начинается от пяти миллионов рублей, Avatr 11 — от 5,4 миллиона рублей, Avatr 12 — от 5,8 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20241017/avto-852223201.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, китайские авто, электромобили