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Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать
Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать - 18.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать
Мужчины чаще не хотят работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T05:11+0300
2024-10-18T05:11+0300
исследование
работа
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мужчины чаще не хотят работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих меньше жен, следует из исследования SuperJob для РИА Новости. "Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (31%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (24%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 21%, а вот нежелающих бросать работу среди них больше всего — 68%", - рассказали авторы исследования. Число женщин, желающих заниматься домашними делами: 26% — в семьях с равными доходами; 27% — в парах, где кормилец — мужчина; 29% — среди жен безработных мужей; 30% — среди зарабатывающих больше своего мужчины. Россияне также ответили на вопрос "как они отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству?". Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (31%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (45%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (39%). При этом женщины в этом вопросе оказались более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (15%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше (68%). Исследование проходило с 1 по 17 октября. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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исследование, работа
исследование, работа
05:11 18.10.2024
 
Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать

SuperJob: треть мужчин, получающих меньше жены, мечтают уволиться и не работать

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛетний отдых в Красноярском крае
Летний отдых в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мужчины чаще не хотят работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих меньше жен, следует из исследования SuperJob для РИА Новости.
"Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (31%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (24%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 21%, а вот нежелающих бросать работу среди них больше всего — 68%", - рассказали авторы исследования.
Число женщин, желающих заниматься домашними делами: 26% — в семьях с равными доходами; 27% — в парах, где кормилец — мужчина; 29% — среди жен безработных мужей; 30% — среди зарабатывающих больше своего мужчины.
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Россияне также ответили на вопрос "как они отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству?". Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (31%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (45%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (39%).
При этом женщины в этом вопросе оказались более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (15%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше (68%).
Исследование проходило с 1 по 17 октября. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
 
исследованиеработа
 
 
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