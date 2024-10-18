https://1prime.ru/20241018/issledovanie-852241557.html

Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать

Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать - 18.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: треть мужчин мечтают уволиться и не работать

Мужчины чаще не хотят работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T05:11+0300

2024-10-18T05:11+0300

2024-10-18T05:11+0300

исследование

работа

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мужчины чаще не хотят работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих меньше жен, следует из исследования SuperJob для РИА Новости. "Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (31%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (24%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 21%, а вот нежелающих бросать работу среди них больше всего — 68%", - рассказали авторы исследования. Число женщин, желающих заниматься домашними делами: 26% — в семьях с равными доходами; 27% — в парах, где кормилец — мужчина; 29% — среди жен безработных мужей; 30% — среди зарабатывающих больше своего мужчины. Россияне также ответили на вопрос "как они отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству?". Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (31%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (45%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (39%). При этом женщины в этом вопросе оказались более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (15%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше (68%). Исследование проходило с 1 по 17 октября. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

https://1prime.ru/20241013/dengi-852153998.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

исследование, работа