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Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост

Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост - 18.10.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост

Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта подешевела ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта подешевела ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.05 мск снижается на 8 копеек к предыдущему закрытию, до 13,47 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 87,9 миллиарда рублей. С фундаментальной точки зрения рубль выглядит сильно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Высокие процентные ставки будут и дальше стимулировать экспортеров возвращать всю валютную выручку в страну, конвертировать ее и вкладывать в депозиты и высоконадежные облигации, а также уменьшать объем рублевого долга из-за дороговизны его обслуживания", - поясняет он. Поддержка рублю может приходить от спекулянтов, которые хотят зафиксировать прибыль после сильного роста курсов валют к рублю за последние полтора месяца, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Это также может побуждать экспортеров раньше продавать иностранную валюту для уплаты налогов, крайний срок которых наступает 28 октября", - заключает он.

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биржевые торги, мосбиржа, юань