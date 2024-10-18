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Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост
Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост - 18.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост
Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта подешевела ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:24+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта подешевела ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.05 мск снижается на 8 копеек к предыдущему закрытию, до 13,47 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 87,9 миллиарда рублей. С фундаментальной точки зрения рубль выглядит сильно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Высокие процентные ставки будут и дальше стимулировать экспортеров возвращать всю валютную выручку в страну, конвертировать ее и вкладывать в депозиты и высоконадежные облигации, а также уменьшать объем рублевого долга из-за дороговизны его обслуживания", - поясняет он. Поддержка рублю может приходить от спекулянтов, которые хотят зафиксировать прибыль после сильного роста курсов валют к рублю за последние полтора месяца, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Это также может побуждать экспортеров раньше продавать иностранную валюту для уплаты налогов, крайний срок которых наступает 28 октября", - заключает он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже отметки 13,5 рубля
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта подешевела ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.05 мск снижается на 8 копеек к предыдущему закрытию, до 13,47 рубля.
Объем торгов расчетами "завтра" составляет 87,9 миллиарда рублей.
С фундаментальной точки зрения рубль выглядит сильно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Высокие процентные ставки будут и дальше стимулировать экспортеров возвращать всю валютную выручку в страну, конвертировать ее и вкладывать в депозиты и высоконадежные облигации, а также уменьшать объем рублевого долга из-за дороговизны его обслуживания", - поясняет он.
Поддержка рублю может приходить от спекулянтов, которые хотят зафиксировать прибыль после сильного роста курсов валют к рублю за последние полтора месяца, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"Это также может побуждать экспортеров раньше продавать иностранную валюту для уплаты налогов, крайний срок которых наступает 28 октября", - заключает он.
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии