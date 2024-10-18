Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 19 октября - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20241018/kurs-852262995.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 19 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 19 октября - 18.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 19 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 8,56 копейки, до 13,4631 рубля, курс доллара - на 73,18 копейки, до 96,4172 рубля,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:38+0300
2024-10-18T17:39+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
россия
курсы валют
доллар
евро
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d2e0bce701d7c61345d1e280cac9692.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 8,56 копейки, до 13,4631 рубля, курс доллара - на 73,18 копейки, до 96,4172 рубля, курс евро - на 89,95 копейки, до 104,8565 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241018/putin-852261436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50840cd45aa439ea3c6592720ad1bd36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
17:38 18.10.2024 (обновлено: 17:39 18.10.2024)
 
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 19 октября

ЦБ: курс юаня с 19 октября - 13,46 руб, доллара - 96,42 руб, евро - 104,86 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 8,56 копейки, до 13,4631 рубля, курс доллара - на 73,18 копейки, до 96,4172 рубля, курс евро - на 89,95 копейки, до 104,8565 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Деловой форум БРИКС
Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах
16:59
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯкурсы валютдолларевроюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала