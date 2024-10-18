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МВФ согласовал выделение Украине очередного кредита
МВФ согласовал выделение Украине очередного кредита - 18.10.2024, ПРАЙМ
МВФ согласовал выделение Украине очередного кредита
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу согласовал выделение Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов по результатам... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T22:34+0300
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ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу согласовал выделение Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов по результатам проведения пятого обзора программы финансирования Украины, следует из заявления. "Совет директоров МВФ сегодня завершил Пятый обзор расширенной договоренности в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Украины, что позволило выделить Украине около 1,1 млрд долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в заявлении. По результатам проведенного обзора было выявлено, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия, отмечает МВФ. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,5 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов.
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мвф, украина, кредит
Экономика, МВФ, УКРАИНА, кредит
МВФ согласовал выделение Украине очередного кредита
МВФ согласовал выделение Украине очередного кредита на 1,1 млрд долларов
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу согласовал выделение Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов по результатам проведения пятого обзора программы финансирования Украины, следует из заявления.
"Совет директоров МВФ сегодня завершил Пятый обзор расширенной договоренности в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Украины, что позволило выделить Украине около 1,1 млрд долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в заявлении.
По результатам проведенного обзора было выявлено, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия, отмечает МВФ.
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,5 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов.
В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде