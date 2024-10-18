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Нефтяные налоги в РФ будут рассчитывать без учета котировок Brent и СПбМТСБ - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Нефтяные налоги в РФ будут рассчитывать без учета котировок Brent и СПбМТСБ
Нефтяные налоги в РФ будут рассчитывать без учета котировок Brent и СПбМТСБ - 18.10.2024, ПРАЙМ
Нефтяные налоги в РФ будут рассчитывать без учета котировок Brent и СПбМТСБ
Нефтяные налоги в России с 2025 года будут рассчитываться без учета цены нефти Brent и котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:45+0300
2024-10-18T17:45+0300
экономика
россия
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нефть
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Нефтяные налоги в России с 2025 года будут рассчитываться без учета цены нефти Brent и котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), а будет использоваться только котировка нефти Urals FOB плюс два доллара, сказал журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. "Со следующего года "Brent минус" и котировка Санкт-Петербургской биржи уйдет из Налогового кодекса. Не будет больше этих котировок использоваться для расчета нефтяных налогов. Остается только FOB плюс 2 (доллара за баррель - ред.), который действует. … Доходы на предстоящую трехлетку планируются без учета котировок Brent и Санкт-Петербургской биржи. (Они будут рассчитываться - ред.) как и сейчас, Urals FOB", - сказал Сазанов. Отвечая на вопрос, планируются ли изменения в расчет котировки Urals FOB, Сазанов сказал: "Главное, чтобы у нас был нулевой эффект для доходов бюджета. Пока решений нет, поэтому пока котировка FOB". Он добавил, что Минфин ждет предложений от Минэнерго. Сейчас для расчета нефтяных налогов используется большая из двух котировок, определяемых Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Кроме того, предполагалось, что с 2024 года в налоговых целях также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Но у Минфина возникали вопросы к ее репрезентативности. Позднее планировалось, что котировка будет введена с 2025 года. Сазанов ранее в сентябре говорил, что Минфин, вероятно, откажется от котировки СПбМТСБ при расчете налогов - ведомство пока не видит прогресса в ее репрезентативности. В свою очередь глава биржи сказал, что СПбМТСБ получила предварительное положительное заключение от ЦБ РФ по поводу своего индекса нефти, и готовится к 1 января 2025 года защитить его перед Минфином.
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россия, минфин рф, нефть
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, Нефть
17:45 18.10.2024
 
Нефтяные налоги в РФ будут рассчитывать без учета котировок Brent и СПбМТСБ

Нефтяные налоги с 2025 г будут рассчитывать без учета котировок Brent и СПбМТСБ

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Нефтяные налоги в России с 2025 года будут рассчитываться без учета цены нефти Brent и котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), а будет использоваться только котировка нефти Urals FOB плюс два доллара, сказал журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.
"Со следующего года "Brent минус" и котировка Санкт-Петербургской биржи уйдет из Налогового кодекса. Не будет больше этих котировок использоваться для расчета нефтяных налогов. Остается только FOB плюс 2 (доллара за баррель - ред.), который действует. … Доходы на предстоящую трехлетку планируются без учета котировок Brent и Санкт-Петербургской биржи. (Они будут рассчитываться - ред.) как и сейчас, Urals FOB", - сказал Сазанов.
Отвечая на вопрос, планируются ли изменения в расчет котировки Urals FOB, Сазанов сказал: "Главное, чтобы у нас был нулевой эффект для доходов бюджета. Пока решений нет, поэтому пока котировка FOB". Он добавил, что Минфин ждет предложений от Минэнерго.
Сейчас для расчета нефтяных налогов используется большая из двух котировок, определяемых Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.
Кроме того, предполагалось, что с 2024 года в налоговых целях также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Но у Минфина возникали вопросы к ее репрезентативности. Позднее планировалось, что котировка будет введена с 2025 года.
Сазанов ранее в сентябре говорил, что Минфин, вероятно, откажется от котировки СПбМТСБ при расчете налогов - ведомство пока не видит прогресса в ее репрезентативности. В свою очередь глава биржи сказал, что СПбМТСБ получила предварительное положительное заключение от ЦБ РФ по поводу своего индекса нефти, и готовится к 1 января 2025 года защитить его перед Минфином.
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