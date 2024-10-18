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Стоимость нефти снижается на опасениях вокруг спроса со стороны Китая

Стоимость нефти снижается на опасениях вокруг спроса со стороны Китая - 18.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается на опасениях вокруг спроса со стороны Китая

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на опасениях инвесторов относительно замедления спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов и... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T20:38+0300

2024-10-18T20:38+0300

2024-10-18T20:38+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на опасениях инвесторов относительно замедления спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.33 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,42% - до 73,39 доллара за баррель, ранее в пятницу котировки нефти марки Brent опускались ниже отметки в 73 доллара за баррель впервые с 1 октября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,53%, до 69,59 доллара. Инвесторы следят за состоянием экономики Китая, крупнейшего импортера на рынке нефти, и прогнозируют, как повлияют дополнительные стимулирующие экономические меры на спрос со стороны страны. "Мы посмотрим, как принятые недавно стимулирующие меры экономики Китая повлияют на улучшение спроса в ближайшем будущем. Я считаю, что восстановления спроса не произойдет", - cказал порталу MarketWatch управляющий партнер Hummingbird Capital Мэтт Поляк (Matt Polyak). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 октября их число выросло на одну и составило 482 установки.

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нефть, биржевые торги, brent, wti