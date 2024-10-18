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Рубль уверенно растет против юаня на Мосбирже перед выходными - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Рубль уверенно растет против юаня на Мосбирже перед выходными
Рубль уверенно растет против юаня на Мосбирже перед выходными - 18.10.2024, ПРАЙМ
Рубль уверенно растет против юаня на Мосбирже перед выходными
Рубль на Московской бирже в пятницу уверенно растет против юаня, курс которого уходил в район отметки 13,3 рубля, следует из данных торгов. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T18:16+0300
2024-10-18T18:16+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
курсы валют
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу уверенно растет против юаня, курс которого уходил в район отметки 13,3 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск падает на 19 копеек, до 13,36 рубля. Снижение составляет 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,33-13,56 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 121,1 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,164 против 7,101 на форексе (премия в 0,9%). РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Рубль к юаню в пятницу на Московской бирже уверенно растет. Китайская валюта упала в район минимумов с начала октября – в район 13,3 рубля. "Фактор налогового периода октября уже может оказывать все большую поддержку рублю по мере приближения к пику фискальных платежей экспортеров 28 октября. Для этих целей все больше компаний-экспортеров продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют 13,9% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,64% накануне. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.53 мск снижается на 2,2%, до 72,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 103,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня проверяет на прочность ближайшую поддержку 13,35 рубля под воздействием налогового периода, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако препятствовать более быстрому укреплению рубля по-прежнему будет внешнеторговый фактор. Сокращение предложения инвалюты со стороны экспорта, обусловленное снижением нефтяных цен, а также санкциями, усугубляется восстановлением спроса со стороны импорта, который восстанавливается по мере адаптации к новым санкционным условиям", - добавляет он. Биржевой курс юаня к рублю на уходящей неделе скорректировался вниз, и преодоление поддержки 13,4 рубля по итогам недели может увести его в район 13,05 рубля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "В обратном случае китайская валюта может вернуться к октябрьскому пику 13,74 рубля", - добавляет она.
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биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань, курсы валют
18:16 18.10.2024
 
Рубль уверенно растет против юаня на Мосбирже перед выходными

Юань на Мосбирже торгуется в пятницу в коридоре 13,33-13,56 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу уверенно растет против юаня, курс которого уходил в район отметки 13,3 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск падает на 19 копеек, до 13,36 рубля. Снижение составляет 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,33-13,56 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 121,1 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,164 против 7,101 на форексе (премия в 0,9%).

РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ

Рубль к юаню в пятницу на Московской бирже уверенно растет. Китайская валюта упала в район минимумов с начала октября – в район 13,3 рубля.
"Фактор налогового периода октября уже может оказывать все большую поддержку рублю по мере приближения к пику фискальных платежей экспортеров 28 октября. Для этих целей все больше компаний-экспортеров продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют 13,9% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,64% накануне.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.53 мск снижается на 2,2%, до 72,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 103,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Курс юаня проверяет на прочность ближайшую поддержку 13,35 рубля под воздействием налогового периода, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Однако препятствовать более быстрому укреплению рубля по-прежнему будет внешнеторговый фактор. Сокращение предложения инвалюты со стороны экспорта, обусловленное снижением нефтяных цен, а также санкциями, усугубляется восстановлением спроса со стороны импорта, который восстанавливается по мере адаптации к новым санкционным условиям", - добавляет он.
Биржевой курс юаня к рублю на уходящей неделе скорректировался вниз, и преодоление поддержки 13,4 рубля по итогам недели может увести его в район 13,05 рубля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"В обратном случае китайская валюта может вернуться к октябрьскому пику 13,74 рубля", - добавляет она.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 19 октября
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