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Курс рубля к юаню значительно вырос по итогам торгов пятницы - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Курс рубля к юаню значительно вырос по итогам торгов пятницы
Курс рубля к юаню значительно вырос по итогам торгов пятницы - 18.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню значительно вырос по итогам торгов пятницы
Рубль в пятницу показал убедительный рост к юаню, перейдя в плюс и по итогам недели, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T19:21+0300
2024-10-18T19:21+0300
китайский юань
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биржевые торги
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юань
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рубль в пятницу показал убедительный рост к юаню, перейдя в плюс и по итогам недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек, до 13,38 рубля. За неделю юань снизился на 9 копеек. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевеет на 1,76%, до 73,14 доллара за баррель. РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ВСЕ ПАДЕНИЕ НЕДЕЛИ И РАСТЕТ К ЮАНЮ Юань снизился на 1,23%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 13,33-13,56 рубля, на неделе - 13,33-13,63 рубля Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 121 миллиард рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В пользу нацвалюты играют продажи юаней в рамках бюджетного правила, а также жесткий курс ДКП, который в будущую пятницу может быть подкреплен еще одним повышением ключевой ставки. Сдерживают восстановление рубля слабеющий экспорт при набирающем обороты импорте, повышенные бюджетные расходы и напряженность на геополитическом контуре", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Рубль достаточно мощно укрепился к мировым резервным валютам, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Рубль после негативного открытия к юаню сразу перешел к активному укреплению. Затем произошла умеренная коррекция, но во второй половине торгов российская валюта ускорила подорожание, обновив двухнедельный максимум. Пара юань/рубль опустилась к отметке 13,33 рубля, однако отскочила от достигнутого минимума. Тем не менее рубль сохраняет хороший дневной плюс. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несут не столь заметные потери", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ "Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на следующую неделю - 13-13,5 рубля, курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может опуститься под 95. В ближайшее время мы ждем пиковой поддержки рубля со стороны налогового периода - компании начинают продавать дополнительные объемы инвалюты, чтобы осуществить фискальные платежи, пик которых придется на 28 октября", - рассказал Буйволов. Мильчакова считает, что в понедельник доллар может торговаться в диапазоне 95-97,5 рубля, евро - в коридоре 103-105 рублей, юань - в рамках 13,2-13,8 рубля.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
19:21 18.10.2024
 
Курс рубля к юаню значительно вырос по итогам торгов пятницы

Курс рубля к юаню вырос на 1,23% по итогам торгов пятницы

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рубль в пятницу показал убедительный рост к юаню, перейдя в плюс и по итогам недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек, до 13,38 рубля. За неделю юань снизился на 9 копеек.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевеет на 1,76%, до 73,14 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ВСЕ ПАДЕНИЕ НЕДЕЛИ И РАСТЕТ К ЮАНЮ

Юань снизился на 1,23%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 13,33-13,56 рубля, на неделе - 13,33-13,63 рубля
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 121 миллиард рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"В пользу нацвалюты играют продажи юаней в рамках бюджетного правила, а также жесткий курс ДКП, который в будущую пятницу может быть подкреплен еще одним повышением ключевой ставки. Сдерживают восстановление рубля слабеющий экспорт при набирающем обороты импорте, повышенные бюджетные расходы и напряженность на геополитическом контуре", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
Рубль достаточно мощно укрепился к мировым резервным валютам, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Рубль после негативного открытия к юаню сразу перешел к активному укреплению. Затем произошла умеренная коррекция, но во второй половине торгов российская валюта ускорила подорожание, обновив двухнедельный максимум. Пара юань/рубль опустилась к отметке 13,33 рубля, однако отскочила от достигнутого минимума. Тем не менее рубль сохраняет хороший дневной плюс. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несут не столь заметные потери", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

"Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на следующую неделю - 13-13,5 рубля, курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может опуститься под 95. В ближайшее время мы ждем пиковой поддержки рубля со стороны налогового периода - компании начинают продавать дополнительные объемы инвалюты, чтобы осуществить фискальные платежи, пик которых придется на 28 октября", - рассказал Буйволов.
Мильчакова считает, что в понедельник доллар может торговаться в диапазоне 95-97,5 рубля, евро - в коридоре 103-105 рублей, юань - в рамках 13,2-13,8 рубля.
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением
19:18
 
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