Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появится новый отечественный минивэн от Sollers - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241018/sollers-852256704.html
В России появится новый отечественный минивэн от Sollers
В России появится новый отечественный минивэн от Sollers - 18.10.2024, ПРАЙМ
В России появится новый отечественный минивэн от Sollers
На заводе "Соллерс Алабуга" в Татарстане начнется выпуск нового минивэна Sollers RF8. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:18+0300
2024-10-18T15:18+0300
экономика
авто
россия
sollers
производство автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/33/841083355_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_fd65beaf9f414bce0339eb5fdd592ee3.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. На заводе "Соллерс Алабуга" в Татарстане начнется выпуск нового минивэна Sollers RF8. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что данная модель основывается на китайской машине JAC Refine RF8, выпускаемой с конца прошлого года. JAC Refine RF8 впервые была представлена на автосалоне Чэнду в декабре 2023 года.Ранее до 2022 года на заводе "Соллерс Алабуга" собирали коммерческие авто Ford Transit. Затем Sollers начал производить там модели Argo и Atlant. Также на предприятии осуществляется покраска и сварка кузовов люксовых автомобилей Aurus, пишет Autonews.ru.
https://1prime.ru/20240617/rolf-849247756.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/33/841083355_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d6add036b6099a264cf95d2120f2f870.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, россия, sollers, производство автомобилей
Экономика, Авто, РОССИЯ, Sollers, производство автомобилей
15:18 18.10.2024
 
В России появится новый отечественный минивэн от Sollers

Autonews.ru: Sollers будет собирать в России минивэн RF8 под своей маркой

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип российской автомобильной компании "Соллерс".
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. На заводе "Соллерс Алабуга" в Татарстане начнется выпуск нового минивэна Sollers RF8. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что данная модель основывается на китайской машине JAC Refine RF8, выпускаемой с конца прошлого года. JAC Refine RF8 впервые была представлена на автосалоне Чэнду в декабре 2023 года.
Ранее до 2022 года на заводе "Соллерс Алабуга" собирали коммерческие авто Ford Transit. Затем Sollers начал производить там модели Argo и Atlant. Также на предприятии осуществляется покраска и сварка кузовов люксовых автомобилей Aurus, пишет Autonews.ru.
%Салон автодилера Рольф - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом
17 июня, 17:24
 
ЭкономикаАвтоРОССИЯSollersпроизводство автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала