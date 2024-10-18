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В России появится новый отечественный минивэн от Sollers

В России появится новый отечественный минивэн от Sollers - 18.10.2024, ПРАЙМ

В России появится новый отечественный минивэн от Sollers

На заводе "Соллерс Алабуга" в Татарстане начнется выпуск нового минивэна Sollers RF8. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T15:18+0300

2024-10-18T15:18+0300

2024-10-18T15:18+0300

экономика

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sollers

производство автомобилей

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. На заводе "Соллерс Алабуга" в Татарстане начнется выпуск нового минивэна Sollers RF8. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что данная модель основывается на китайской машине JAC Refine RF8, выпускаемой с конца прошлого года. JAC Refine RF8 впервые была представлена на автосалоне Чэнду в декабре 2023 года.Ранее до 2022 года на заводе "Соллерс Алабуга" собирали коммерческие авто Ford Transit. Затем Sollers начал производить там модели Argo и Atlant. Также на предприятии осуществляется покраска и сварка кузовов люксовых автомобилей Aurus, пишет Autonews.ru.

https://1prime.ru/20240617/rolf-849247756.html

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авто, россия, sollers, производство автомобилей