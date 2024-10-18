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В Т-Банке рассказали о доле искусственного интеллекта в его продуктах

В Т-Банке рассказали о доле искусственного интеллекта в его продуктах - 18.10.2024, ПРАЙМ

В Т-Банке рассказали о доле искусственного интеллекта в его продуктах

Доля искусственного интеллекта в продуктах Т-Банка уже в ближайшие пару лет достигнет 80%, сообщил РИА Новости директор по информационным технологиям, зампред... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T21:29+0300

2024-10-18T21:29+0300

2024-10-18T21:30+0300

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СИРИУС, 18 окт - ПРАЙМ. Доля искусственного интеллекта в продуктах Т-Банка уже в ближайшие пару лет достигнет 80%, сообщил РИА Новости директор по информационным технологиям, зампред правления Т-Банка Вячеслав Цыганов в кулуарах форума инновационных технологий Finopolis-2024. "Сейчас, в зависимости от продукта, искусственный интеллект разную долю занимает в принятии решений. Мы целимся, чтобы, конечно, не 100%, но хотя бы в 80% продукта использовался искусственный интеллект", - рассказал Цыганов. "В ближайшие пару лет", - уточнил он, отвечая на вопрос, к какому сроку это произойдет. При этом он подчеркнул, что это не означает, что банк полностью доверяет решения искусственному интеллекту. Искусственный интеллект действует наравне с экспертами, и "всегда есть опция выбрать либо решение от искусственного интеллекта, либо от эксперта". Банк, по его словам, стремится к тому, чтобы искусственный интеллект проник во все продукты и чтобы во всех командах экспертиза искусственного интеллекта была максимально широкой. "Имеются в виду цифровые продукты как потребительские (получение кредитов в приложении, покупка билетов в театр, оплата и переводы и так далее), так и внутренние продукты (поиск кандидатов, управление оттоком сотрудников, поиск по внутренним базам знаний и так далее). Мы исповедуем подход - "все есть продукт". Бронирование переговорных комнат или командировки - это тоже продукты", - добавил он. По словам топ-менеджера, областей, в которых банк не использовал бы искусственный интеллект, наверное, нет. "Вопрос о том, куда мы его (искусственный интеллект – ред.) не допускаем, наверное, нет такого, … начиная с того, что мы даже лифты программируем в офисе, используя модели искусственного интеллекта, чтобы управлять потоками людей, которые приходят утром, то есть он проникает в повседневную жизнь уже", - рассказал Цыганов.

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банки, т-банк, искусственный интеллект, финансовые продукты