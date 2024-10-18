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В России в продаже появились две модели Tesla от 6,8 миллиона рублей

В России в продаже появились две модели Tesla от 6,8 миллиона рублей - 18.10.2024, ПРАЙМ

В России в продаже появились две модели Tesla от 6,8 миллиона рублей

На российском рынке появились две новых модели электромобилей Tesla. В Сочи можно купить у дилеров полноприводные Tesla Model 3 Long Range и Tesla Model Y Long... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T20:01+0300

2024-10-18T20:01+0300

2024-10-18T20:01+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. На российском рынке появились две новых модели электромобилей Tesla. В Сочи можно купить у дилеров полноприводные Tesla Model 3 Long Range и Tesla Model Y Long Range Dual Motor 2024 года выпуска. Об этом сообщил портал Speedme.ru.По данным портала, Tesla Model 3 Long Range обойдется в 6,8 миллиона рублей. Машина представляет собой рестайлинговый вариант популярного седана с мощностью 450 лошадиных сил и запасом хода до 713 километров. В комплектацию входят передовые антиблокировочная система, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении и предотвращении столкновений, датчики давления в шинах и подушки безопасности для всех пассажиров. Также доступен адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, система контроля за полосой движения и система помощи при старте в гору. Салон обделан кожей, есть декоративное освещение, вентиляция, подогрев сидений и руля.Стоимость Tesla Model Y Long Range Dual Motor составляет 7,2 миллиона рублей, сообщил Speedme.ru. Отмечается, что данная модель имеет превосходные характеристики для городских и загородных поездок. Мощность двигателя — 514 лошадиных сил, запас хода до 533 километров. В комплектацию входят антиблокировочная система, антипробуксовочная систему, система курсовой устойчивости, датчики давления в шинах, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки и оконные шторки безопасности. Машина также оборудована системой крепления детских автокресел, сигнализацией и иммобилайзером. На автомобиле установлены бортовой компьютер, круиз-контроль, камера заднего вида, система доступа без ключа и двухзонный климат-контроль. Салон имеет тканевую обивку салона, кожаный руль, панорамную крышу и спортивные передние сиденья.

https://1prime.ru/20241017/shiny-852233449.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, электромобили, tesla