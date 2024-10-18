Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241018/tsel-852242489.html
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского
Цель "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского - втянуть Евросоюз в конфликт с Москвой, а также получить как можно больше денег, рассказал... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T06:40+0300
2024-10-18T06:40+0300
спецоперация на украине
ес
украина
план
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg
ПАРИЖ, 18 окт – ПРАЙМ. Цель "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского - втянуть Евросоюз в конфликт с Москвой, а также получить как можно больше денег, рассказал евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. "Это художественный роман, этот "план" совершенно не реалистичен, и все это знают. Даже сам Зеленский знает, что он не имеет никаких шансов", - объяснил политик. Он также рассказал, что план может быть прикрытием, под которым Евросоюз и Североатлантический альянс вступят в конфликт.По мнению Мариани, это также "предлог, чтобы вытрясти побольше денег". С этим, отметил евродепутат, Зеленский отлично справляется, поскольку Украина уже не первый год лидирует в Европе по объему оказываемой помощи. "К счастью, ещё есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше", - резюмировал политик, добавив, что для принятия дальнейших решений ЕС ждет исход президентских выборов в США.
https://1prime.ru/20241018/plen-852242066.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fc567bacf82c6038b12895c6d316d03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, украина, план, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ЕС, УКРАИНА, план, Владимир Зеленский
06:40 18.10.2024
 
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского

Мариане: цель "плана" Зеленского цель – втянуть ЕС в прямой конфликт с Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 18 окт – ПРАЙМ. Цель "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского - втянуть Евросоюз в конфликт с Москвой, а также получить как можно больше денег, рассказал евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Это художественный роман, этот "план" совершенно не реалистичен, и все это знают. Даже сам Зеленский знает, что он не имеет никаких шансов", - объяснил политик. Он также рассказал, что план может быть прикрытием, под которым Евросоюз и Североатлантический альянс вступят в конфликт.
По мнению Мариани, это также "предлог, чтобы вытрясти побольше денег". С этим, отметил евродепутат, Зеленский отлично справляется, поскольку Украина уже не первый год лидирует в Европе по объему оказываемой помощи.
"К счастью, ещё есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше", - резюмировал политик, добавив, что для принятия дальнейших решений ЕС ждет исход президентских выборов в США.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ
05:49
 
Спецоперация на УкраинеЕСУКРАИНАпланВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала