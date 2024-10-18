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"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского
Цель "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского - втянуть Евросоюз в конфликт с Москвой, а также получить как можно больше денег, рассказал... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T06:40+0300
2024-10-18T06:40+0300
2024-10-18T06:40+0300
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ПАРИЖ, 18 окт – ПРАЙМ. Цель "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского - втянуть Евросоюз в конфликт с Москвой, а также получить как можно больше денег, рассказал евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. "Это художественный роман, этот "план" совершенно не реалистичен, и все это знают. Даже сам Зеленский знает, что он не имеет никаких шансов", - объяснил политик. Он также рассказал, что план может быть прикрытием, под которым Евросоюз и Североатлантический альянс вступят в конфликт.По мнению Мариани, это также "предлог, чтобы вытрясти побольше денег". С этим, отметил евродепутат, Зеленский отлично справляется, поскольку Украина уже не первый год лидирует в Европе по объему оказываемой помощи. "К счастью, ещё есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше", - резюмировал политик, добавив, что для принятия дальнейших решений ЕС ждет исход президентских выборов в США.
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ес, украина, план, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ЕС, УКРАИНА, план, Владимир Зеленский
"Вытрясти денег": в ЕС назвали истинную цель "плана победы" Зеленского
Мариане: цель "плана" Зеленского цель – втянуть ЕС в прямой конфликт с Россией
ПАРИЖ, 18 окт – ПРАЙМ. Цель "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского - втянуть Евросоюз в конфликт с Москвой, а также получить как можно больше денег, рассказал евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Это художественный роман, этот "план" совершенно не реалистичен, и все это знают. Даже сам Зеленский знает, что он не имеет никаких шансов", - объяснил политик. Он также рассказал, что план может быть прикрытием, под которым Евросоюз и Североатлантический альянс вступят в конфликт.
По мнению Мариани, это также "предлог, чтобы вытрясти побольше денег". С этим, отметил евродепутат, Зеленский отлично справляется, поскольку Украина уже не первый год лидирует в Европе по объему оказываемой помощи.
"К счастью, ещё есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше", - резюмировал политик, добавив, что для принятия дальнейших решений ЕС ждет исход президентских выборов в США.
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