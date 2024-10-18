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Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство
Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство - 18.10.2024, ПРАЙМ
Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство
Военные ВСУ, орудующие на российских приграничных территориях, получают по пять тысяч долларов за убийство каждого волонтера, рассказал один из добровольцев. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T05:36+0300
2024-10-18T05:36+0300
2024-10-18T05:38+0300
спецоперация на украине
курск
всу
иностранные наемники
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КУРСК, 18 окт - ПРАЙМ. Военные ВСУ, орудующие на российских приграничных территориях, получают по пять тысяч долларов за убийство каждого волонтера, рассказал один из добровольцев.Даниил, житель Курска, поделился с новостным агентством РИА Новости своей историей. Так, он рассказал, что стал волонтером после возвращения с СВО. Даниил объяснил, что не мог сидеть без дела, когда враг зашел на родную землю, а потому с 6 августа он регулярно вывозил людей из поселков и оказывал необходимую помощь оставшимся жителям."У них (военных ВСУ - прим. ред.) есть доплата: за каждого убитого волонтера 5 тысяч "баксов". Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари", - рассказал Даниил. Он также уточнил, что среди убийц преобладают иностранные наемники.
https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852240664.html
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курск, всу, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, КУРСК, ВСУ, иностранные наемники
Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство
Украинским военным платят по 5 тысяч долларов за убийство курских волонтеров
КУРСК, 18 окт - ПРАЙМ. Военные ВСУ, орудующие на российских приграничных территориях, получают по пять тысяч долларов за убийство каждого волонтера, рассказал один из добровольцев.
Даниил, житель Курска, поделился с новостным агентством РИА Новости своей историей. Так, он рассказал, что стал волонтером после возвращения с СВО. Даниил объяснил, что не мог сидеть без дела, когда враг зашел на родную землю, а потому с 6 августа он регулярно вывозил людей из поселков и оказывал необходимую помощь оставшимся жителям.
"У них (военных ВСУ - прим. ред.) есть доплата: за каждого убитого волонтера 5 тысяч "баксов". Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари", - рассказал Даниил.
Он также уточнил, что среди убийц преобладают иностранные наемники.
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