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Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство
Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство - 18.10.2024, ПРАЙМ
Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство
Военные ВСУ, орудующие на российских приграничных территориях, получают по пять тысяч долларов за убийство каждого волонтера, рассказал один из добровольцев. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T05:36+0300
2024-10-18T05:38+0300
спецоперация на украине
курск
всу
иностранные наемники
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КУРСК, 18 окт - ПРАЙМ. Военные ВСУ, орудующие на российских приграничных территориях, получают по пять тысяч долларов за убийство каждого волонтера, рассказал один из добровольцев.Даниил, житель Курска, поделился с новостным агентством РИА Новости своей историей. Так, он рассказал, что стал волонтером после возвращения с СВО. Даниил объяснил, что не мог сидеть без дела, когда враг зашел на родную землю, а потому с 6 августа он регулярно вывозил людей из поселков и оказывал необходимую помощь оставшимся жителям."У них (военных ВСУ - прим. ред.) есть доплата: за каждого убитого волонтера 5 тысяч "баксов". Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари", - рассказал Даниил. Он также уточнил, что среди убийц преобладают иностранные наемники.
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курск, всу, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, КУРСК, ВСУ, иностранные наемники
05:36 18.10.2024 (обновлено: 05:38 18.10.2024)
 
Волонтер в приграничье рассказал, сколько военным ВСУ платят за убийство

Украинским военным платят по 5 тысяч долларов за убийство курских волонтеров

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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КУРСК, 18 окт - ПРАЙМ. Военные ВСУ, орудующие на российских приграничных территориях, получают по пять тысяч долларов за убийство каждого волонтера, рассказал один из добровольцев.
Даниил, житель Курска, поделился с новостным агентством РИА Новости своей историей. Так, он рассказал, что стал волонтером после возвращения с СВО. Даниил объяснил, что не мог сидеть без дела, когда враг зашел на родную землю, а потому с 6 августа он регулярно вывозил людей из поселков и оказывал необходимую помощь оставшимся жителям.
"У них (военных ВСУ - прим. ред.) есть доплата: за каждого убитого волонтера 5 тысяч "баксов". Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари", - рассказал Даниил.
Он также уточнил, что среди убийц преобладают иностранные наемники.
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Спецоперация на УкраинеКУРСКВСУиностранные наемники
 
 
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