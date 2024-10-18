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Новая проблема: WSJ узнала, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Новая проблема: WSJ узнала, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - 18.10.2024, ПРАЙМ
Новая проблема: WSJ узнала, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Российские дроны мешают киевским властям пополнять запасы ВСУ и направить подкрепление в Часов Яр в ДНР, говорится в материале газеты The Wall Street Journal со | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:53+0300
2024-10-18T10:53+0300
2024-10-18T10:53+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российские дроны мешают киевским властям пополнять запасы ВСУ и направить подкрепление в Часов Яр в ДНР, говорится в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих."(Украинские) солдаты так говорят, что российские силы сейчас сосредоточились на использовании ударных беспилотников для поражения точек въезда в Часов Яр, из-за чего Киеву сложнее пополнять запасы и направлять подкрепление или вывозить раненых", - заметили авторы статьи.Отмечается, что украинские подразделения ВСУ, размещенные там, испытывают сложности из-за отсутствия эффективных средств РЭБ для борьбы с российскими беспилотниками.Часов Яр находится в 15 километрах к западу от города Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР).
https://1prime.ru/20241017/udary-852221198.html
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
Новая проблема: WSJ узнала, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
WSJ: БПЛА сил России не дают Киеву направить подкрепление в Часов Яр
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ.
Российские дроны мешают киевским властям пополнять запасы ВСУ и направить подкрепление в Часов Яр в ДНР, говорится
в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих.
"(Украинские) солдаты так говорят, что российские силы сейчас сосредоточились на использовании ударных беспилотников для поражения точек въезда в Часов Яр, из-за чего Киеву сложнее пополнять запасы и направлять подкрепление или вывозить раненых", - заметили авторы статьи.
Отмечается, что украинские подразделения ВСУ, размещенные там, испытывают сложности из-за отсутствия эффективных средств РЭБ для борьбы с российскими беспилотниками.
Часов Яр находится в 15 километрах к западу от города Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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