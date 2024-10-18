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Новая проблема: WSJ узнала, что произошло с ВСУ в Часовом Яре

Новая проблема: WSJ узнала, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - 18.10.2024, ПРАЙМ

Новая проблема: WSJ узнала, что произошло с ВСУ в Часовом Яре

Российские дроны мешают киевским властям пополнять запасы ВСУ и направить подкрепление в Часов Яр в ДНР, говорится в материале газеты The Wall Street Journal со | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T10:53+0300

2024-10-18T10:53+0300

2024-10-18T10:53+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российские дроны мешают киевским властям пополнять запасы ВСУ и направить подкрепление в Часов Яр в ДНР, говорится в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих."(Украинские) солдаты так говорят, что российские силы сейчас сосредоточились на использовании ударных беспилотников для поражения точек въезда в Часов Яр, из-за чего Киеву сложнее пополнять запасы и направлять подкрепление или вывозить раненых", - заметили авторы статьи.Отмечается, что украинские подразделения ВСУ, размещенные там, испытывают сложности из-за отсутствия эффективных средств РЭБ для борьбы с российскими беспилотниками.Часов Яр находится в 15 километрах к западу от города Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

https://1prime.ru/20241017/udary-852221198.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу