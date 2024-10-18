https://1prime.ru/20241018/yuan-852246322.html
Юань начал торги пятницы снижением
Юань начал торги пятницы снижением - 18.10.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги пятницы снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:11+0300
2024-10-18T10:11+0300
2024-10-18T10:14+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
курсы валют
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск опускается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,51 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db4d9c987ab9fe146a6e84d4f3790ea4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, курсы валют, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Курсы валют, Мосбиржа
Юань начал торги пятницы снижением
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается на 2 копейки, до 13,53 рубля