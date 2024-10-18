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Юань начал торги пятницы снижением

Юань начал торги пятницы снижением - 18.10.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги пятницы снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск опускается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,51 рубля.

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юань, курсы валют, мосбиржа