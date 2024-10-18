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Эксперты ожидают роста юаня к рублю на следующей неделе

Эксперты ожидают роста юаня к рублю на следующей неделе - 18.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают роста юаня к рублю на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллар и евро немного... | 18.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллар и евро немного снизятся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 1,2%, до 2719 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю вырастет в пределах 0,5 доллара, до 73,9 доллара за баррель, а курс евро на форексе – снизится на полцента, до 1,08 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе повысится на 6 копеек - до 13,44 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 25 копеек, до 96,17 рубля, евро - на 46 копеек, до 104,4 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Настроения на мировых площадках остаются умеренно позитивными. В центре внимания развитие сезона корпоративных отчетов в США за прошлый квартал. Крупнейшие банки отчитались лучше ожиданий, что поддержало не только их капитализацию, но и стало признаком сохранения комфортного уровня экономической активности. В то же время прогнозы на текущий квартал были достаточно сдержанными из-за неопределенности, провоцируемой напряженностью на Ближнем Востоке и президентскими выборами в США", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Далее сезон отчетностей сместится в сторону компаний из реальных отраслей экономики, что более наглядно укажет на состояние деловой и потребительской активности, добавил эксперт. "На внешнем контуре отметим решение Народного банка Китая по базовой кредитной ставке (понедельник), публикацию "Бежевой книги" ФРС (среда) и предварительных индексов деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США (четверг). В Штатах продолжится сезон отчетностей – финрезультаты за 3 квартал на неделе раскроют Alphabet, Danaher, Philip Morris, Tesla, Coca-Cola, IBM, Lam Research, Amazon.com, Mastercard, Caterpillar, Colgate-Palmolive и другие", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "Основное влияние на российский фондовый рынок на следующей торговой неделе будет оказывать ожидание ужесточения денежно-кредитной политики Банка России на предстоящем заседании регулятора в пятницу, 25 октября. Мы не сомневаемся в повышении ключевой ставки, так как инфляционные показатели остаются высокими: инфляционные ожидания населения в октябре 2024 года выросли до 13,4% по сравнению с 12,5% в сентябре", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. РУБЛЬ ПОИЩЕТ ОПОРУ На очередном заседании Банк России может повысить ключевую ставку до 21-22% годовых, сохранив жесткий сигнал, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Подобный исход значительно отличается от ожиданий консенсуса, что может привести к укреплению рубля", - добавляет он. На следующей неделе начинается налоговый период, пик которого придется на понедельник, 28 октября, напоминает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Экспортеры будут конвертировать валютную выручку в рубли для уплаты налогов, что должно увеличить предложение валюты и снизить ее стоимость", - добавляет он. Биржевой курс юаня к рублю на уходящей неделе скорректировался вниз, и преодоление поддержки 13,4 рубля по итогам недели может увести его в район 13,05 рубля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "На следующей неделе, в пятницу, 25 октября, Банк России примет решение по ключевой ставке. Ожидания и сам факт изменения ставки будут определяющими для динамики рынка. При росте ставки до 20%-21% рынок вероятнее всего скорректируется до 2700 пунктов с вероятностью уйти ниже. Сохранение ставки на текущем уровне (событие крайне маловероятное) станет определенно позитивом для рынка и может привести к росту индекса Московской биржи выше 2800 пунктов", - комментирует Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". "Уходящую неделю российский рынок акций провел в "боковике". Слабость рубля и отдельные корпоративные истории позволяли индексу Мосбиржи забираться выше 2800 пунктов, но закрепиться там не удалось. Спад цен на нефть из-за снижения накала ситуации на Ближнем Востоке и перспектива ужесточения ДКП вернули бенчмарк в зону 2700-2800 пунктов. Вероятнее всего, на этих уровнях индекс проведет и предстоящую торговую пятидневку", - рассказал Шепелев. К факторам давления может добавиться укрепление рубля, вызванное приближением налогового периода, отметил эксперт. "Попытки индекса Мосбиржи в начале недели вернуться выше 2800 пунктов оказались неудачными - со среды на рынке доминируют продавцы, а сам индекс тяготеет к ... уходу к району 2725 пунктов, закрепление ниже которого технически открывает пространство для отката к следующей цели - зоне 2640-2680 пунктов", – рассказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Усилению коррекционных настроений способствуют в первую очередь публикации ЦБ об усилении инфляционных ожиданий и повышении аналитиками ожиданий по средней ключевой ставке на 2025 год с 16,1% до 18%, заставляющие участников рынка ждать не только повышения ставки на 100 базисных пунктов, но и жесткой риторики регулятора по итогам заседания 25 октября, добавил он. Это, в свою очередь, повышает риски затягивания регулятором периода завышенных ставок и, как следствие, ухудшает виды на финпоказатели публичных компаний и экономику в целом, отметил Локтюхов.

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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, ртс, юань