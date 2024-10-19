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СМИ: США передадут Киеву 20 миллиардов долларов под активы РФ
СМИ: США передадут Киеву 20 миллиардов долларов под активы РФ - 19.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: США передадут Киеву 20 миллиардов долларов под активы РФ
Вашингтон намерен предоставить Киеву кредит в размере до 20 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет полученной от замороженных российских активов... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T05:20+0300
2024-10-19T05:20+0300
2024-10-19T05:20+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вашингтон намерен предоставить Киеву кредит в размере до 20 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет полученной от замороженных российских активов прибыли, передает издание Financial Times со ссылкой на чиновников из США. Источники сообщили, что Штаты намерены предоставить средства в рамках кредита G7, несмотря на наложенное венгерским премьером Виктором Орбаном вето на продление сроков заморозки российских активов с 6 до 36 месяцев. Газета также сообщила, что западные страны стремятся ускорить процесс предоставления кредита, чтобы завершить процедуру до конца текущего года. Это связано с проведением в ноябре президентских выборов США и опасениями Запада победы республиканца Дональда Трампа, настроенного против дальнейшей помощи Украине.
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сша, украина, g7, кредит, финансовая помощь для украины
Политика, США, УКРАИНА, G7, кредит, финансовая помощь для Украины
СМИ: США передадут Киеву 20 миллиардов долларов под активы РФ
"FT": США готовы предоставить до $20 млрд в рамках кредита G7 Киеву под активы РФ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вашингтон намерен предоставить Киеву кредит в размере до 20 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет полученной от замороженных российских активов прибыли, передает издание Financial Times со ссылкой на чиновников из США.
Источники сообщили, что Штаты намерены предоставить средства в рамках кредита G7, несмотря на наложенное венгерским премьером Виктором Орбаном вето на продление сроков заморозки российских активов с 6 до 36 месяцев.
Газета также сообщила, что западные страны стремятся ускорить процесс предоставления кредита, чтобы завершить процедуру до конца текущего года. Это связано с проведением в ноябре президентских выборов США и опасениями Запада победы республиканца Дональда Трампа, настроенного против дальнейшей помощи Украине.
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