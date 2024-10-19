Рубль прервал 7-недельное падение к юаню и может продолжить укрепление

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе снизил волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,33-13,63 рубля за юань. Однако главным стало то, что китайская валюта прервала череду обновлений многомесячных максимумов, более того, непрерывный семинедельный рост юаня на Мосбирже сменился неделей его снижения. На неделе валюта КНР три сессии росла, а две – слабела, при этом пятничное сильное падение обеспечило ослабление юаня к рублю и по итогам всей недели.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю снизился на 9 копеек до 13,38 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 35 копеек до 96,42 рубля, евро – упал на 25 копеек, до 104,86 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе выросла от 7,067 юаня до 7,102 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,206 юаня, то есть с премией в 1,5% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,07 тысячи против 7,58 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ КОНСОЛИДИРОВАЛСЯРубль начал рабочую неделю стабилизацией с тенденцией к небольшому сползанию против юаня в узком коридоре 13,5-13,6 рубля. Импульс, полученный рынком в конце предыдущей недели, когда валюта КНР бодро отвалилась от уровня в районе 13,7 рубля, продолжил работать: рубль по инерции слабел, однако довольно сдержанно на фоне наметившихся технических сигналов разворота многонедельного тренда.Поддержка рублю приходила и от вербальных интервенций. Так, зампред Банка России Алексей Заботкин в очередной раз заявил, что данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении. Данные за месяц оказались чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных недель, прокомментировал он.Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, резюмировал Заботкин. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться и может достигнуть уровня в 21% против текущих 19%.В то же время, Заботкин отметил, что Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля. Кроме того, Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 25 миллиардов юаней с 30 миллиардов юаней. Это произошло в условиях декларирования регулятором того, что указанные операции предназначены лишь для снижения рыночной волатильности из-за сильного дефицита юаней, а не для долгосрочного фондирования банков, которые должны девалютизировать свои балансы.ПРОГНОЗЫВ середине исследуемого периода рубль "нарисовал" недельный минимум против валюты КНР, после чего стабилизировался. Однако в пятницу юань резко упал. Видимо, к спекулятивным продажам валюты добавились экспортеры, которые решили не упускать шанс конвертировать юани по высокому курсу в преддверии пика налоговых выплат 28 октября.Позитивный для рубля фон создавался заявлениями замминистра финансов РФ Владимир Колычев о переговорах с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок.Таким образом, рубль положил задел для следующей недели, когда он может развить свое укрепление. Высокие инфляционные ожидания россиян поспособствуют принятию Центробанком РФ жесткого решения по ставке уже в ближайшую пятницу. Это, а также приближение пика выплаты налогов поддержит снижение курса юаня на Мосбирже в направлении 13 рублей.
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе снизил волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,33-13,63 рубля за юань. Однако главным стало то, что китайская валюта прервала череду обновлений многомесячных максимумов, более того, непрерывный семинедельный рост юаня на Мосбирже сменился неделей его снижения. На неделе валюта КНР три сессии росла, а две – слабела, при этом пятничное сильное падение обеспечило ослабление юаня к рублю и по итогам всей недели.
В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю снизился на 9 копеек до 13,38 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 35 копеек до 96,42 рубля, евро – упал на 25 копеек, до 104,86 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе выросла от 7,067 юаня до 7,102 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,206 юаня, то есть с премией в 1,5% к курсу форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,07 тысячи против 7,58 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ КОНСОЛИДИРОВАЛСЯ
Рубль начал рабочую неделю стабилизацией с тенденцией к небольшому сползанию против юаня в узком коридоре 13,5-13,6 рубля. Импульс, полученный рынком в конце предыдущей недели, когда валюта КНР бодро отвалилась от уровня в районе 13,7 рубля, продолжил работать: рубль по инерции слабел, однако довольно сдержанно на фоне наметившихся технических сигналов разворота многонедельного тренда.
Поддержка рублю приходила и от вербальных интервенций. Так, зампред Банка России Алексей Заботкин в очередной раз заявил, что данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении. Данные за месяц оказались чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных недель, прокомментировал он.
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, резюмировал Заботкин. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться и может достигнуть уровня в 21% против текущих 19%.
В то же время, Заботкин отметил, что Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля. Кроме того, Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 25 миллиардов юаней с 30 миллиардов юаней. Это произошло в условиях декларирования регулятором того, что указанные операции предназначены лишь для снижения рыночной волатильности из-за сильного дефицита юаней, а не для долгосрочного фондирования банков, которые должны девалютизировать свои балансы.
ПРОГНОЗЫ
В середине исследуемого периода рубль "нарисовал" недельный минимум против валюты КНР, после чего стабилизировался. Однако в пятницу юань резко упал. Видимо, к спекулятивным продажам валюты добавились экспортеры, которые решили не упускать шанс конвертировать юани по высокому курсу в преддверии пика налоговых выплат 28 октября.
Позитивный для рубля фон создавался заявлениями замминистра финансов РФ Владимир Колычев о переговорах с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок.
Таким образом, рубль положил задел для следующей недели, когда он может развить свое укрепление. Высокие инфляционные ожидания россиян поспособствуют принятию Центробанком РФ жесткого решения по ставке уже в ближайшую пятницу. Это, а также приближение пика выплаты налогов поддержит снижение курса юаня на Мосбирже в направлении 13 рублей.
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