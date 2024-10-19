Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль прервал 7-недельное падение к юаню и может продолжить укрепление - 19.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241019/analitika-852270810.html
Рубль прервал 7-недельное падение к юаню и может продолжить укрепление
Рубль прервал 7-недельное падение к юаню и может продолжить укрепление - 19.10.2024, ПРАЙМ
Рубль прервал 7-недельное падение к юаню и может продолжить укрепление
Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе снизил волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,33-13,63 рубля за юань... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T08:56+0300
2024-10-19T08:56+0300
мнения аналитиков
курсы валют
мосбиржа
нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852270810.jpg?1729317377
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе снизил волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,33-13,63 рубля за юань. Однако главным стало то, что китайская валюта прервала череду обновлений многомесячных максимумов, более того, непрерывный семинедельный рост юаня на Мосбирже сменился неделей его снижения. На неделе валюта КНР три сессии росла, а две – слабела, при этом пятничное сильное падение обеспечило ослабление юаня к рублю и по итогам всей недели.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю снизился на 9 копеек до 13,38 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 35 копеек до 96,42 рубля, евро – упал на 25 копеек, до 104,86 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе выросла от 7,067 юаня до 7,102 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,206 юаня, то есть с премией в 1,5% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,07 тысячи против 7,58 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ КОНСОЛИДИРОВАЛСЯРубль начал рабочую неделю стабилизацией с тенденцией к небольшому сползанию против юаня в узком коридоре 13,5-13,6 рубля. Импульс, полученный рынком в конце предыдущей недели, когда валюта КНР бодро отвалилась от уровня в районе 13,7 рубля, продолжил работать: рубль по инерции слабел, однако довольно сдержанно на фоне наметившихся технических сигналов разворота многонедельного тренда.Поддержка рублю приходила и от вербальных интервенций. Так, зампред Банка России Алексей Заботкин в очередной раз заявил, что данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении. Данные за месяц оказались чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных недель, прокомментировал он.Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, резюмировал Заботкин. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться и может достигнуть уровня в 21% против текущих 19%.В то же время, Заботкин отметил, что Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля. Кроме того, Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 25 миллиардов юаней с 30 миллиардов юаней. Это произошло в условиях декларирования регулятором того, что указанные операции предназначены лишь для снижения рыночной волатильности из-за сильного дефицита юаней, а не для долгосрочного фондирования банков, которые должны девалютизировать свои балансы.ПРОГНОЗЫВ середине исследуемого периода рубль "нарисовал" недельный минимум против валюты КНР, после чего стабилизировался. Однако в пятницу юань резко упал. Видимо, к спекулятивным продажам валюты добавились экспортеры, которые решили не упускать шанс конвертировать юани по высокому курсу в преддверии пика налоговых выплат 28 октября.Позитивный для рубля фон создавался заявлениями замминистра финансов РФ Владимир Колычев о переговорах с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок.Таким образом, рубль положил задел для следующей недели, когда он может развить свое укрепление. Высокие инфляционные ожидания россиян поспособствуют принятию Центробанком РФ жесткого решения по ставке уже в ближайшую пятницу. Это, а также приближение пика выплаты налогов поддержит снижение курса юаня на Мосбирже в направлении 13 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, Мосбиржа, Нефть
08:56 19.10.2024
 

Рубль прервал 7-недельное падение к юаню и может продолжить укрепление

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе снизил волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,33-13,63 рубля за юань. Однако главным стало то, что китайская валюта прервала череду обновлений многомесячных максимумов, более того, непрерывный семинедельный рост юаня на Мосбирже сменился неделей его снижения. На неделе валюта КНР три сессии росла, а две – слабела, при этом пятничное сильное падение обеспечило ослабление юаня к рублю и по итогам всей недели.
В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю снизился на 9 копеек до 13,38 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 35 копеек до 96,42 рубля, евро – упал на 25 копеек, до 104,86 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе выросла от 7,067 юаня до 7,102 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,206 юаня, то есть с премией в 1,5% к курсу форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,07 тысячи против 7,58 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ КОНСОЛИДИРОВАЛСЯ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией с тенденцией к небольшому сползанию против юаня в узком коридоре 13,5-13,6 рубля. Импульс, полученный рынком в конце предыдущей недели, когда валюта КНР бодро отвалилась от уровня в районе 13,7 рубля, продолжил работать: рубль по инерции слабел, однако довольно сдержанно на фоне наметившихся технических сигналов разворота многонедельного тренда.
Поддержка рублю приходила и от вербальных интервенций. Так, зампред Банка России Алексей Заботкин в очередной раз заявил, что данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении. Данные за месяц оказались чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных недель, прокомментировал он.
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, резюмировал Заботкин. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться и может достигнуть уровня в 21% против текущих 19%.
В то же время, Заботкин отметил, что Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля. Кроме того, Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 25 миллиардов юаней с 30 миллиардов юаней. Это произошло в условиях декларирования регулятором того, что указанные операции предназначены лишь для снижения рыночной волатильности из-за сильного дефицита юаней, а не для долгосрочного фондирования банков, которые должны девалютизировать свои балансы.

ПРОГНОЗЫ

В середине исследуемого периода рубль "нарисовал" недельный минимум против валюты КНР, после чего стабилизировался. Однако в пятницу юань резко упал. Видимо, к спекулятивным продажам валюты добавились экспортеры, которые решили не упускать шанс конвертировать юани по высокому курсу в преддверии пика налоговых выплат 28 октября.
Позитивный для рубля фон создавался заявлениями замминистра финансов РФ Владимир Колычев о переговорах с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок.
Таким образом, рубль положил задел для следующей недели, когда он может развить свое укрепление. Высокие инфляционные ожидания россиян поспособствуют принятию Центробанком РФ жесткого решения по ставке уже в ближайшую пятницу. Это, а также приближение пика выплаты налогов поддержит снижение курса юаня на Мосбирже в направлении 13 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютМосбиржаНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала