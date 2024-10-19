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В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу - 19.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу
В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу - 19.10.2024, ПРАЙМ
В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу
Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок, говорится в сообщении Ассоциации... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T17:37+0300
2024-10-19T17:37+0300
экономика
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туризм
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "На данный момент туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок. Если электроснабжение не будет восстановлено, бизнес ждет снижения объемов бронирования на направлении", - сообщили в ассоциации. В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо. АТОР в пятницу сообщала, что ситуация с отключением электроэнергии на Кубе не затронула российских туристов, в большинстве отелей их размещения работают генераторы.
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россия, атор, туризм, куба, туры
Экономика, РОССИЯ, АТОР, Туризм, КУБА, туры
17:37 19.10.2024
 
В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу

АТОР: туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"На данный момент туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок. Если электроснабжение не будет восстановлено, бизнес ждет снижения объемов бронирования на направлении", - сообщили в ассоциации.
В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
АТОР в пятницу сообщала, что ситуация с отключением электроэнергии на Кубе не затронула российских туристов, в большинстве отелей их размещения работают генераторы.
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ЭкономикаРОССИЯАТОРТуризмКУБАтуры
 
 
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