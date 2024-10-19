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В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу

В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу - 19.10.2024, ПРАЙМ

В АТОР оценили ситуацию с бронированиями туров на Кубу

Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок, говорится в сообщении Ассоциации... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T17:37+0300

2024-10-19T17:37+0300

2024-10-19T17:37+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "На данный момент туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок. Если электроснабжение не будет восстановлено, бизнес ждет снижения объемов бронирования на направлении", - сообщили в ассоциации. В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо. АТОР в пятницу сообщала, что ситуация с отключением электроэнергии на Кубе не затронула российских туристов, в большинстве отелей их размещения работают генераторы.

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россия, атор, туризм, куба, туры