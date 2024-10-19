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Стало известно, на какие автомобили россияне тратят больше всего денег - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, на какие автомобили россияне тратят больше всего денег
Стало известно, на какие автомобили россияне тратят больше всего денег - 19.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно, на какие автомобили россияне тратят больше всего денег
С января по сентябрь текущего года россияне потратили 3,6 триллиона рублей на покупку легковых автомобилей, при этом большая часть пришлась на авто марок Lada и | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T11:56+0300
2024-10-19T11:56+0300
lada
автомобили geely
авто
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. С января по сентябрь текущего года россияне потратили 3,6 триллиона рублей на покупку легковых автомобилей, при этом большая часть пришлась на авто марок Lada и Geely, передает аналитическое агентство "Автостат".Так, за девять месяцев 2024 года россияне потратили 416 миллионов рублей на приобретение автомобилей отечественного производства. Сумма, потраченная россиянами на китайские авто марки Geely практически достигла того же показателя и составила 415 миллионов. Третье и четвертое места заняли бренды Haval и Chery, 362 и 349 миллионов рублей соответственно.Эксперты также отметили, что российский автомобильный рынок показал рост в количественном выражении на 61%, в денежном - на 73%.
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lada, автомобили geely, авто
Lada, автомобили Geely, Авто
11:56 19.10.2024
 
Стало известно, на какие автомобили россияне тратят больше всего денег

"Автостат": больше всего денег россияне тратят на новые Lada и Geely

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Geely Coolray
Автомобиль Geely Coolray - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. С января по сентябрь текущего года россияне потратили 3,6 триллиона рублей на покупку легковых автомобилей, при этом большая часть пришлась на авто марок Lada и Geely, передает аналитическое агентство "Автостат".
Так, за девять месяцев 2024 года россияне потратили 416 миллионов рублей на приобретение автомобилей отечественного производства. Сумма, потраченная россиянами на китайские авто марки Geely практически достигла того же показателя и составила 415 миллионов. Третье и четвертое места заняли бренды Haval и Chery, 362 и 349 миллионов рублей соответственно.
Эксперты также отметили, что российский автомобильный рынок показал рост в количественном выражении на 61%, в денежном - на 73%.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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Ladaавтомобили GeelyАвто
 
 
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