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Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа
Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа - 19.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа
Влияние стран БРИКС на мировых рынках нефти и газа, где они уже занимают треть от всей добычи, усилится благодаря присоединению новых участников, в первую... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T11:14+0300
2024-10-19T11:17+0300
энергетика
брикс
нефть
газ
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Влияние стран БРИКС на мировых рынках нефти и газа, где они уже занимают треть от всей добычи, усилится благодаря присоединению новых участников, в первую очередь крупных нефтедобытчиков, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Мария Белова, директор по исследованиям компании "Имплемента", привела данные за 2023 год, по которым на 9 стран БРИКС - Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ - приходится 32% мировой добычи нефти и конденсата и 33% потребления. Доля региона в мировом экспорте нефти – 24%, при этом он является нетто-экспортером (+290 миллионов тонн). "Среди заявивших о намерениях вступить в БРИКС есть как крупные производители углеводородов – прежде всего Саудовская Аравия и Азербайджан, так и потребители – Турция. Поэтому роль данной организации на нефтегазовом рынке только усилится", - подчеркивает Белова. Что же касается газа, то в прошлом году страны объединения отвечали почти за треть мировой добычи (30,6%) и столько же (33%) мирового потребления газа. Доля БРИКС в мировом экспорте газа составляет около 15%, при этом организация является чистым импортером газа (-63 миллиарда кубометров в 2023 году), резюмировала эксперт.
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брикс, нефть, газ
Энергетика, БРИКС, Нефть, Газ
11:14 19.10.2024 (обновлено: 11:17 19.10.2024)
 
Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа

Белова: новые участники усилят влияние БРИКС на рынке нефти и газа

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Влияние стран БРИКС на мировых рынках нефти и газа, где они уже занимают треть от всей добычи, усилится благодаря присоединению новых участников, в первую очередь крупных нефтедобытчиков, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Мария Белова, директор по исследованиям компании "Имплемента", привела данные за 2023 год, по которым на 9 стран БРИКС - Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ - приходится 32% мировой добычи нефти и конденсата и 33% потребления. Доля региона в мировом экспорте нефти – 24%, при этом он является нетто-экспортером (+290 миллионов тонн).
"Среди заявивших о намерениях вступить в БРИКС есть как крупные производители углеводородов – прежде всего Саудовская Аравия и Азербайджан, так и потребители – Турция. Поэтому роль данной организации на нефтегазовом рынке только усилится", - подчеркивает Белова.
Что же касается газа, то в прошлом году страны объединения отвечали почти за треть мировой добычи (30,6%) и столько же (33%) мирового потребления газа. Доля БРИКС в мировом экспорте газа составляет около 15%, при этом организация является чистым импортером газа (-63 миллиарда кубометров в 2023 году), резюмировала эксперт.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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ЭнергетикаБРИКСНефтьГаз
 
 
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