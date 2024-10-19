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Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа

Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа - 19.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа

Влияние стран БРИКС на мировых рынках нефти и газа, где они уже занимают треть от всей добычи, усилится благодаря присоединению новых участников, в первую... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T11:14+0300

2024-10-19T11:14+0300

2024-10-19T11:17+0300

энергетика

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Влияние стран БРИКС на мировых рынках нефти и газа, где они уже занимают треть от всей добычи, усилится благодаря присоединению новых участников, в первую очередь крупных нефтедобытчиков, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Мария Белова, директор по исследованиям компании "Имплемента", привела данные за 2023 год, по которым на 9 стран БРИКС - Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ - приходится 32% мировой добычи нефти и конденсата и 33% потребления. Доля региона в мировом экспорте нефти – 24%, при этом он является нетто-экспортером (+290 миллионов тонн). "Среди заявивших о намерениях вступить в БРИКС есть как крупные производители углеводородов – прежде всего Саудовская Аравия и Азербайджан, так и потребители – Турция. Поэтому роль данной организации на нефтегазовом рынке только усилится", - подчеркивает Белова. Что же касается газа, то в прошлом году страны объединения отвечали почти за треть мировой добычи (30,6%) и столько же (33%) мирового потребления газа. Доля БРИКС в мировом экспорте газа составляет около 15%, при этом организация является чистым импортером газа (-63 миллиарда кубометров в 2023 году), резюмировала эксперт.

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брикс, нефть, газ