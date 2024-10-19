Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться - 19.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241019/elektrokary-852249427.html
Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться
Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться - 19.10.2024, ПРАЙМ
Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться
Глава BMW Оливер Ципсе заявил на международном автосалоне Paris Motor Show, что идея европейских властей отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T08:00+0300
2024-10-19T08:00+0300
мнения аналитиков
авто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852249427.jpg?1729314003
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава BMW Оливер Ципсе заявил на международном автосалоне Paris Motor Show, что идея европейских властей отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания губительна для автоконцернов Европы.По его мнению, это приведет к "массовому падению всей индустрии" и поставит под угрозу европейскую автопромышленность как таковую.Нужно понимать, что в Европе назревает определённый конфликт интересов.Политики на официальном уровне по-прежнему настойчиво продвигают интенсивную электрификацию автопарка, мотивируя это повышением качества жизни населения и спасением природы.Автопроизводители же делают бизнес, зарабатывают деньги в рамках установленных правил игры.И пока государственные субсидии и льготы перевешивали издержки от постепенного отказа от ДВС, обе стороны такое положение вещей устраивало.Но в последнее время на рынке электрокаров наблюдаются некоторые негативные тенденции.Если говорить конкретно о Европе, то, например, в августе продажи батарейных машин не просто сократились — обрушились: практически на 50%, достигнув минимума за последние три года.Причём, кризис жанра случился и в таких богатых странах, как Германия и Франция. Успехом более-менее пользуются разве что гибриды, в состав которых, разумеется, входят ДВС.Иными словами, автомобильные компании чётко видят — огромные вложения в разработку и доводку электромобилей рискуют не окупиться.Даже с учётом обширной господдержки.Значит, нужно "подстелить соломку", продумать запасные варианты. Поэтому громкие заявления о полном сворачивании выпуска ДВС теперь стараются заменить более аккуратными прогнозами и программами.Не исключено, что создание топливных моторов нового поколения продолжится несмотря на крайне строгие перспективные эконормы.Собственно, BMW не первая заговорила об этом публично. Схожей оценки придерживается топ-менеджмент Mercedes-Benz, Volkswagen и ряда других крупных компаний.Причём, помимо экономических причин, в качестве доводов за сохранение ДВС теперь приводят и риск зависимости от Китая, где сосредоточены передовые технологии и мощности в сфере тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Юрий Урюков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg
Юрий Урюков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, авто
Мнения аналитиков, Авто
08:00 19.10.2024
 

Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Юрий Урюков, эксперт инфраструктурного центра Автонет Московского политеха
Юрий Урюков
Эксперт инфраструктурного центра "Автонет" Московского политеха
Все материалы
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава BMW Оливер Ципсе заявил на международном автосалоне Paris Motor Show, что идея европейских властей отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания губительна для автоконцернов Европы.
По его мнению, это приведет к "массовому падению всей индустрии" и поставит под угрозу европейскую автопромышленность как таковую.
Нужно понимать, что в Европе назревает определённый конфликт интересов.
Политики на официальном уровне по-прежнему настойчиво продвигают интенсивную электрификацию автопарка, мотивируя это повышением качества жизни населения и спасением природы.
Автопроизводители же делают бизнес, зарабатывают деньги в рамках установленных правил игры.
И пока государственные субсидии и льготы перевешивали издержки от постепенного отказа от ДВС, обе стороны такое положение вещей устраивало.
Но в последнее время на рынке электрокаров наблюдаются некоторые негативные тенденции.
Если говорить конкретно о Европе, то, например, в августе продажи батарейных машин не просто сократились — обрушились: практически на 50%, достигнув минимума за последние три года.
Причём, кризис жанра случился и в таких богатых странах, как Германия и Франция. Успехом более-менее пользуются разве что гибриды, в состав которых, разумеется, входят ДВС.
Иными словами, автомобильные компании чётко видят — огромные вложения в разработку и доводку электромобилей рискуют не окупиться.
Даже с учётом обширной господдержки.
Значит, нужно "подстелить соломку", продумать запасные варианты. Поэтому громкие заявления о полном сворачивании выпуска ДВС теперь стараются заменить более аккуратными прогнозами и программами.
Не исключено, что создание топливных моторов нового поколения продолжится несмотря на крайне строгие перспективные эконормы.
Собственно, BMW не первая заговорила об этом публично. Схожей оценки придерживается топ-менеджмент Mercedes-Benz, Volkswagen и ряда других крупных компаний.
Причём, помимо экономических причин, в качестве доводов за сохранение ДВС теперь приводят и риск зависимости от Китая, где сосредоточены передовые технологии и мощности в сфере тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала