Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава BMW Оливер Ципсе заявил на международном автосалоне Paris Motor Show, что идея европейских властей отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания губительна для автоконцернов Европы.По его мнению, это приведет к "массовому падению всей индустрии" и поставит под угрозу европейскую автопромышленность как таковую.Нужно понимать, что в Европе назревает определённый конфликт интересов.Политики на официальном уровне по-прежнему настойчиво продвигают интенсивную электрификацию автопарка, мотивируя это повышением качества жизни населения и спасением природы.Автопроизводители же делают бизнес, зарабатывают деньги в рамках установленных правил игры.И пока государственные субсидии и льготы перевешивали издержки от постепенного отказа от ДВС, обе стороны такое положение вещей устраивало.Но в последнее время на рынке электрокаров наблюдаются некоторые негативные тенденции.Если говорить конкретно о Европе, то, например, в августе продажи батарейных машин не просто сократились — обрушились: практически на 50%, достигнув минимума за последние три года.Причём, кризис жанра случился и в таких богатых странах, как Германия и Франция. Успехом более-менее пользуются разве что гибриды, в состав которых, разумеется, входят ДВС.Иными словами, автомобильные компании чётко видят — огромные вложения в разработку и доводку электромобилей рискуют не окупиться.Даже с учётом обширной господдержки.Значит, нужно "подстелить соломку", продумать запасные варианты. Поэтому громкие заявления о полном сворачивании выпуска ДВС теперь стараются заменить более аккуратными прогнозами и программами.Не исключено, что создание топливных моторов нового поколения продолжится несмотря на крайне строгие перспективные эконормы.Собственно, BMW не первая заговорила об этом публично. Схожей оценки придерживается топ-менеджмент Mercedes-Benz, Volkswagen и ряда других крупных компаний.Причём, помимо экономических причин, в качестве доводов за сохранение ДВС теперь приводят и риск зависимости от Китая, где сосредоточены передовые технологии и мощности в сфере тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава BMW Оливер Ципсе заявил на международном автосалоне Paris Motor Show, что идея европейских властей отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания губительна для автоконцернов Европы.
По его мнению, это приведет к "массовому падению всей индустрии" и поставит под угрозу европейскую автопромышленность как таковую.
Нужно понимать, что в Европе назревает определённый конфликт интересов.
Политики на официальном уровне по-прежнему настойчиво продвигают интенсивную электрификацию автопарка, мотивируя это повышением качества жизни населения и спасением природы.
Автопроизводители же делают бизнес, зарабатывают деньги в рамках установленных правил игры.
И пока государственные субсидии и льготы перевешивали издержки от постепенного отказа от ДВС, обе стороны такое положение вещей устраивало.
Но в последнее время на рынке электрокаров наблюдаются некоторые негативные тенденции.
Если говорить конкретно о Европе, то, например, в августе продажи батарейных машин не просто сократились — обрушились: практически на 50%, достигнув минимума за последние три года.
Причём, кризис жанра случился и в таких богатых странах, как Германия и Франция. Успехом более-менее пользуются разве что гибриды, в состав которых, разумеется, входят ДВС.
Иными словами, автомобильные компании чётко видят — огромные вложения в разработку и доводку электромобилей рискуют не окупиться.
Даже с учётом обширной господдержки.
Значит, нужно "подстелить соломку", продумать запасные варианты. Поэтому громкие заявления о полном сворачивании выпуска ДВС теперь стараются заменить более аккуратными прогнозами и программами.
Не исключено, что создание топливных моторов нового поколения продолжится несмотря на крайне строгие перспективные эконормы.
Собственно, BMW не первая заговорила об этом публично. Схожей оценки придерживается топ-менеджмент Mercedes-Benz, Volkswagen и ряда других крупных компаний.
Причём, помимо экономических причин, в качестве доводов за сохранение ДВС теперь приводят и риск зависимости от Китая, где сосредоточены передовые технологии и мощности в сфере тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.