https://1prime.ru/20241019/elektrokary-852249427.html

Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться

Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться - 19.10.2024, ПРАЙМ

Кризис жанра: вложения компаний ЕС в электрокары рискуют не окупиться

Глава BMW Оливер Ципсе заявил на международном автосалоне Paris Motor Show, что идея европейских властей отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T08:00+0300

2024-10-19T08:00+0300

2024-10-19T08:00+0300

мнения аналитиков

авто

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава BMW Оливер Ципсе заявил на международном автосалоне Paris Motor Show, что идея европейских властей отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания губительна для автоконцернов Европы.По его мнению, это приведет к "массовому падению всей индустрии" и поставит под угрозу европейскую автопромышленность как таковую.Нужно понимать, что в Европе назревает определённый конфликт интересов.Политики на официальном уровне по-прежнему настойчиво продвигают интенсивную электрификацию автопарка, мотивируя это повышением качества жизни населения и спасением природы.Автопроизводители же делают бизнес, зарабатывают деньги в рамках установленных правил игры.И пока государственные субсидии и льготы перевешивали издержки от постепенного отказа от ДВС, обе стороны такое положение вещей устраивало.Но в последнее время на рынке электрокаров наблюдаются некоторые негативные тенденции.Если говорить конкретно о Европе, то, например, в августе продажи батарейных машин не просто сократились — обрушились: практически на 50%, достигнув минимума за последние три года.Причём, кризис жанра случился и в таких богатых странах, как Германия и Франция. Успехом более-менее пользуются разве что гибриды, в состав которых, разумеется, входят ДВС.Иными словами, автомобильные компании чётко видят — огромные вложения в разработку и доводку электромобилей рискуют не окупиться.Даже с учётом обширной господдержки.Значит, нужно "подстелить соломку", продумать запасные варианты. Поэтому громкие заявления о полном сворачивании выпуска ДВС теперь стараются заменить более аккуратными прогнозами и программами.Не исключено, что создание топливных моторов нового поколения продолжится несмотря на крайне строгие перспективные эконормы.Собственно, BMW не первая заговорила об этом публично. Схожей оценки придерживается топ-менеджмент Mercedes-Benz, Volkswagen и ряда других крупных компаний.Причём, помимо экономических причин, в качестве доводов за сохранение ДВС теперь приводят и риск зависимости от Китая, где сосредоточены передовые технологии и мощности в сфере тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.

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2024

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Юрий Урюков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юрий Урюков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg

мнения аналитиков, авто