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Неожиданно. Кому придется заплатить налог на выгоду за льготную ипотеку - 19.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241019/ipoteka-852254492.html
Неожиданно. Кому придется заплатить налог на выгоду за льготную ипотеку
Неожиданно. Кому придется заплатить налог на выгоду за льготную ипотеку - 19.10.2024, ПРАЙМ
Неожиданно. Кому придется заплатить налог на выгоду за льготную ипотеку
По законодательству кредиты облагаются НДФЛ на проценты, если ставка на дату договора значительно ниже ключевой. Каких займов это касается и стоит ли... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T02:02+0300
2024-10-19T02:02+0300
экономика
эксклюзив
ндфл
кредит
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. По законодательству кредиты облагаются НДФЛ на проценты, если ставка на дату договора значительно ниже ключевой. Каких займов это касается и стоит ли волноваться получателям льготной ипотеки, агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.По его словам, физлица обязаны платить налог, если получают материальную выгоду от экономии на процентах. Но это происходит, лишь когда заем /кредит получены от организации или ИП, которые являются по отношению к нему взаимозависимыми: по родственным отношениям (семейное законодательство), или когда физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению (например, генеральный директор и наемный работник).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо общему порядку налог с материальной выгоды от экономии на процентах рассчитывает и удерживает налоговый агент по каждой начисленной физлицу облагаемой сумме. Порядок обложения зависит от того, в рублях или иностранной валюте выдан заем. Если в рублях, то расчет выгоды определяется с учетом 2/3 минимального значения ключевой ставки Банка России на дату заключения договора (или последнего изменения процентной ставки по нему) и на дату получения дохода. При выдаче займа в иностранной валюте применяется фиксированная ставка в размере 9% годовых.Если работник получил льготный заем от своего работодателя, то за 2024 год он вправе получить освобождение от налогообложения НДФЛ дохода в виде материальной выгоды, при условии наличия права на получение имущественного налогового вычета (приобретение или строительство недвижимости за текущий год).С 1 января 2025 года положения налогового законодательства изменены, т.е. НДФЛ подлежит удержанию в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, включая случаи предоставления беспроцентного займа/кредита физическому лицу на приобретение жилья, т.е. общих условиях обложения.Но массовых получателей льготной ипотеки это не коснется. Налог на материальную выгоду придется заплатить, лишь если человек взял ее по ставке ниже, чем ставка по госпрограмме (например, из-за скидки в банке). При этом он должен состоять с этим банком в трудовых отношениях, то есть, работать в нем. Тогда работодатель-налоговый агент (банк) сам удержит НДФЛ из зарплаты, если материальная выгода возникла.Рассмотрим на конкретном примере. Работодатель 1 июня текущего года выдал своему работнику заем на сумму 200 тысяч рублей на пять лет под 4% годовых. Предположим, ставка рефинансирования Банка России 19% (условно). В данном случае у работника возникает материальная выгода от экономии на процентах, поскольку 4% &lt; 12,67% (2/3 x 19%). Следовательно, за июнь размер материальной выгоды за пользование льготным займом составит 1425 рублей (200 000 рублей x (2/3 x 19%) x (30 дней / 365 дней) - 200 000 рублей. x 4% x (30 дней / 365 дней).Размер налоговой ставки по НДФЛ, которая применяется к материальной выгоде от экономии на процентах, зависит от налогового статуса получателя такого дохода: для налоговых резидентов - 35%, а для нерезидентов - 30%. Таким образом, НДФЛ, подлежащий удержанию с доходов работника за июнь составит 499 рублей (1425 х 35%). Аналогичным образом будет происходить удержание налога ежемесячно за все пять лет пользования льготными заемными средствами.
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эксклюзив, ндфл, кредит
Экономика, Эксклюзив, НДФЛ, кредит
02:02 19.10.2024
 
Неожиданно. Кому придется заплатить налог на выгоду за льготную ипотеку

Эксперт Ахмадеев рассказал, кто заплатит налог на выгоду за льготную ипотеку

© Unsplash/Sasun BughdaryanДеньги, калькулятор
Деньги, калькулятор
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. По законодательству кредиты облагаются НДФЛ на проценты, если ставка на дату договора значительно ниже ключевой. Каких займов это касается и стоит ли волноваться получателям льготной ипотеки, агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
По его словам, физлица обязаны платить налог, если получают материальную выгоду от экономии на процентах. Но это происходит, лишь когда заем /кредит получены от организации или ИП, которые являются по отношению к нему взаимозависимыми: по родственным отношениям (семейное законодательство), или когда физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению (например, генеральный директор и наемный работник).
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По общему порядку налог с материальной выгоды от экономии на процентах рассчитывает и удерживает налоговый агент по каждой начисленной физлицу облагаемой сумме. Порядок обложения зависит от того, в рублях или иностранной валюте выдан заем. Если в рублях, то расчет выгоды определяется с учетом 2/3 минимального значения ключевой ставки Банка России на дату заключения договора (или последнего изменения процентной ставки по нему) и на дату получения дохода. При выдаче займа в иностранной валюте применяется фиксированная ставка в размере 9% годовых.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
В "Сбере" раскрыли, на какой срок банку хватит лимитов по льготной ипотеке
11 октября, 11:20
Если работник получил льготный заем от своего работодателя, то за 2024 год он вправе получить освобождение от налогообложения НДФЛ дохода в виде материальной выгоды, при условии наличия права на получение имущественного налогового вычета (приобретение или строительство недвижимости за текущий год).
С 1 января 2025 года положения налогового законодательства изменены, т.е. НДФЛ подлежит удержанию в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, включая случаи предоставления беспроцентного займа/кредита физическому лицу на приобретение жилья, т.е. общих условиях обложения.
Но массовых получателей льготной ипотеки это не коснется. Налог на материальную выгоду придется заплатить, лишь если человек взял ее по ставке ниже, чем ставка по госпрограмме (например, из-за скидки в банке). При этом он должен состоять с этим банком в трудовых отношениях, то есть, работать в нем. Тогда работодатель-налоговый агент (банк) сам удержит НДФЛ из зарплаты, если материальная выгода возникла.
Рассмотрим на конкретном примере. Работодатель 1 июня текущего года выдал своему работнику заем на сумму 200 тысяч рублей на пять лет под 4% годовых. Предположим, ставка рефинансирования Банка России 19% (условно). В данном случае у работника возникает материальная выгода от экономии на процентах, поскольку 4% < 12,67% (2/3 x 19%). Следовательно, за июнь размер материальной выгоды за пользование льготным займом составит 1425 рублей (200 000 рублей x (2/3 x 19%) x (30 дней / 365 дней) - 200 000 рублей. x 4% x (30 дней / 365 дней).
Размер налоговой ставки по НДФЛ, которая применяется к материальной выгоде от экономии на процентах, зависит от налогового статуса получателя такого дохода: для налоговых резидентов - 35%, а для нерезидентов - 30%. Таким образом, НДФЛ, подлежащий удержанию с доходов работника за июнь составит 499 рублей (1425 х 35%). Аналогичным образом будет происходить удержание налога ежемесячно за все пять лет пользования льготными заемными средствами.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Выдачи льготной ипотеки за три недели выросли на 25%
30 сентября, 18:58
 
ЭкономикаЭксклюзивНДФЛкредит
 
 
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