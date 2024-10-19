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"Харьков ждет". Ганчев рассказал об освобождении города
"Харьков ждет". Ганчев рассказал об освобождении города - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Харьков ждет". Ганчев рассказал об освобождении города
Харьков будет освобожден, однако сроки пока не обозначены, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с новостным... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T06:34+0300
2024-10-19T06:34+0300
2024-10-19T06:34+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Харьков будет освобожден, однако сроки пока не обозначены, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с новостным агентством РИА Новости."Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают", - отметил политик. Он также добавил, что многие жители города боятся высказываться из-за того, что город до сих пор находится в оккупации.Ганчев подчеркнул, что планы по освобождению города будут обсуждаться, когда ВС России приблизятся к нему.
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харьков, вс россии
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВС России
"Харьков ждет". Ганчев рассказал об освобождении города
Ганчев: Харьков должен быть освобожден, но о сроках говорить рано
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Харьков будет освобожден, однако сроки пока не обозначены, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают", - отметил политик. Он также добавил, что многие жители города боятся высказываться из-за того, что город до сих пор находится в оккупации.
Ганчев подчеркнул, что планы по освобождению города будут обсуждаться, когда ВС России приблизятся к нему.
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