https://1prime.ru/20241019/kharkov-852269136.html

"Харьков ждет". Ганчев рассказал об освобождении города

"Харьков ждет". Ганчев рассказал об освобождении города - 19.10.2024, ПРАЙМ

"Харьков ждет". Ганчев рассказал об освобождении города

Харьков будет освобожден, однако сроки пока не обозначены, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с новостным... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T06:34+0300

2024-10-19T06:34+0300

2024-10-19T06:34+0300

спецоперация на украине

харьков

вс россии

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Харьков будет освобожден, однако сроки пока не обозначены, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с новостным агентством РИА Новости."Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают", - отметил политик. Он также добавил, что многие жители города боятся высказываться из-за того, что город до сих пор находится в оккупации.Ганчев подчеркнул, что планы по освобождению города будут обсуждаться, когда ВС России приблизятся к нему.

https://1prime.ru/20241019/vykhod-852268777.html

харьков

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харьков, вс россии