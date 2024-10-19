https://1prime.ru/20241019/krazha-852276138.html
Россиян предупредили о новом способе кражи машин с использованием бумаги
Россиян предупредили о новом способе кражи машин с использованием бумаги - 19.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом способе кражи машин с использованием бумаги
Злоумышленники в России все чаще используют новый способ кражи ценных вещей из машин и их угона, известный как "на лист бумаги", сообщило Speedme.ru. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T17:31+0300
2024-10-19T17:31+0300
2024-10-19T17:31+0300
авто
россия
автолюбители
гаи
угон
https://cdnn.1prime.ru/img/83564/33/835643345_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_8bb5a319ae87228d31766df8da1446e0.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники в России все чаще используют новый способ кражи ценных вещей из машин и их угона, известный как "на лист бумаги", сообщило Speedme.ru.Эксперты издания выяснили у представителей Госавтоинспекции, что кража машины таким способом представляет собой довольно простую, но эффективную схему, рассчитанную на невнимательность водителя. Злоумышленники прикрепляют лист бумаги на заднее стекло авто, чтобы закрыть обзор. Когда владелец машины садится в салон, запускает мотор и собирается выехать, то замечает этот лист и покидает салон, чтобы его убрать. При этом, как правило, он оставляет ключи в замке зажигания, заведенный двигатель и ценные вещи. Это позволяет вору совершить кражу и даже угнать машину. Даже в случае, если машина оборудована системой бесключевого доступа, это не спасает, так как похититель может отъехать на значительное расстояние, а затем взломать защитные системы.В данном случае автоинспекторы рекомендуют владельцам машин не покидать салон, заблокировать двери и уехать в безопасное место, где находятся другие люди и камеры видеонаблюдения, например, на АЗС. Далее следует остановиться, заглушить мотор и снять посторонний предмет со стекла.Кроме того, отмечается, что страхование не всегда защитит от кражи по методу "на лист бумаги", так как машину угнали при оставленном включенном двигателе и ключе в замке зажигания. Поэтому страховые компании могут отказать в выплате компенсации в связи с тем, что водитель не соблюдал элементарные меры предосторожности.
https://1prime.ru/20241019/shiny-852275710.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83564/33/835643345_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_d79f53182cf4405fa415edaf9f3aa33f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, автолюбители, гаи, угон
Авто, РОССИЯ, автолюбители, ГАИ, Угон
Россиян предупредили о новом способе кражи машин с использованием бумаги
Speedme.ru: в России набирает популярность новый способ угона автомобиля
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Злоумышленники в России все чаще используют новый способ кражи ценных вещей из машин и их угона, известный как "на лист бумаги", сообщило Speedme.ru
.
Эксперты издания выяснили у представителей Госавтоинспекции, что кража машины таким способом представляет собой довольно простую, но эффективную схему, рассчитанную на невнимательность водителя. Злоумышленники прикрепляют лист бумаги на заднее стекло авто, чтобы закрыть обзор. Когда владелец машины садится в салон, запускает мотор и собирается выехать, то замечает этот лист и покидает салон, чтобы его убрать. При этом, как правило, он оставляет ключи в замке зажигания, заведенный двигатель и ценные вещи. Это позволяет вору совершить кражу и даже угнать машину. Даже в случае, если машина оборудована системой бесключевого доступа, это не спасает, так как похититель может отъехать на значительное расстояние, а затем взломать защитные системы.
В данном случае автоинспекторы рекомендуют владельцам машин не покидать салон, заблокировать двери и уехать в безопасное место, где находятся другие люди и камеры видеонаблюдения, например, на АЗС. Далее следует остановиться, заглушить мотор и снять посторонний предмет со стекла.
Кроме того, отмечается, что страхование не всегда защитит от кражи по методу "на лист бумаги", так как машину угнали при оставленном включенном двигателе и ключе в замке зажигания. Поэтому страховые компании могут отказать в выплате компенсации в связи с тем, что водитель не соблюдал элементарные меры предосторожности.
Россиянам объяснили, почему надо заменить шины на авто до выпадения снега