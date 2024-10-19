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Грузоперевозчики в РФ смогут узнавать о начислении платы за вред дорогам - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Грузоперевозчики в РФ смогут узнавать о начислении платы за вред дорогам
Грузоперевозчики в РФ смогут узнавать о начислении платы за вред дорогам - 19.10.2024, ПРАЙМ
Грузоперевозчики в РФ смогут узнавать о начислении платы за вред дорогам
В Госдуму внесён законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T19:04+0300
2024-10-19T19:04+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным транспортом, и платы за проезд по платной дороге на портале "Госуслуги", законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 31 и 40 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ…" предусматривает дополнение статьи 31 ФЗ от 8 ноября 2007 года No 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации… частью 131, которой предусмотрена обязанность уполномоченного органа предоставлять информацию о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, а также дополнение части 14 статьи 40 Федерального закона No 257-ФЗ пунктом 6, который обязывает оператора платных автомобильных дорог предоставлять информацию о начислении суммы платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или ее участку в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что реализация законопроекта позволит обеспечить информирование владельцев транспортных средств о наличии задолженности и закрепить правовые основания для комфортного механизма ее погашения в установленные сроки.
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россия, авто, автоперевозчики, автоперевозки, дороги
Экономика, РОССИЯ, Авто, автоперевозчики, автоперевозки, дороги
19:04 19.10.2024
 
Грузоперевозчики в РФ смогут узнавать о начислении платы за вред дорогам

В ГД внесли проект, позволяющий узнавать о начислении платы за вред дорогам

© fotolia.com / Shutter81Фуры
Фуры - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© fotolia.com / Shutter81
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным транспортом, и платы за проезд по платной дороге на портале "Госуслуги", законопроект доступен в думской базе данных.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 31 и 40 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ…" предусматривает дополнение статьи 31 ФЗ от 8 ноября 2007 года No 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации… частью 131, которой предусмотрена обязанность уполномоченного органа предоставлять информацию о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, а также дополнение части 14 статьи 40 Федерального закона No 257-ФЗ пунктом 6, который обязывает оператора платных автомобильных дорог предоставлять информацию о начислении суммы платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или ее участку в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что реализация законопроекта позволит обеспечить информирование владельцев транспортных средств о наличии задолженности и закрепить правовые основания для комфортного механизма ее погашения в установленные сроки.
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