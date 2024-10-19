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В Крыму объяснили, почему Западу стоит "откреститься" от плана Зеленского - 19.10.2024, ПРАЙМ
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В Крыму объяснили, почему Западу стоит "откреститься" от плана Зеленского
В Крыму объяснили, почему Западу стоит "откреститься" от плана Зеленского - 19.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму объяснили, почему Западу стоит "откреститься" от плана Зеленского
Западу стоит отказаться от "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского, так как его содержание не имеет ничего конструктивного, считает глава... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T08:17+0300
2024-10-19T08:17+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Западу стоит отказаться от "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского, так как его содержание не имеет ничего конструктивного, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий."Западу пора публично откреститься от плана Зеленского", - подчеркнул политик, добавив, что киевский глава намерен как можно быстрее включить Украину в Североатлантический союз, чтобы лишить население, поддерживающее российские ценности, шанса на самоопределение. "Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям такое право", - резюмировал Константинов.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ценности
08:17 19.10.2024
 
В Крыму объяснили, почему Западу стоит "откреститься" от плана Зеленского

Константинов: Западу стоит отказаться от "плана победы" Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Западу стоит отказаться от "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского, так как его содержание не имеет ничего конструктивного, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий.
"Западу пора публично откреститься от плана Зеленского", - подчеркнул политик, добавив, что киевский глава намерен как можно быстрее включить Украину в Североатлантический союз, чтобы лишить население, поддерживающее российские ценности, шанса на самоопределение.
"Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям такое право", - резюмировал Константинов.
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