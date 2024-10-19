https://1prime.ru/20241019/plennyy-852271210.html

Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота

Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота - 19.10.2024, ПРАЙМ

Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота

Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их,... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T09:42+0300

2024-10-19T09:42+0300

2024-10-19T09:42+0300

спецоперация на украине

пленные

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их, рассказал военнопленный ВСУ Александр Чмиль. Кадры с его допросом публикует Минобороны РФ."Мое мнение, что это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – объяснил солдат. Александр также уточнил, что его насильственно мобилизовали даже при условии того, что он состоял на учете в наркологическом диспансере.

https://1prime.ru/20241019/eskalatsiya-852270960.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пленные, всу, украина