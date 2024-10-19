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Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота - 19.10.2024, ПРАЙМ
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота
Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их,... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T09:42+0300
2024-10-19T09:42+0300
2024-10-19T09:42+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их, рассказал военнопленный ВСУ Александр Чмиль. Кадры с его допросом публикует Минобороны РФ."Мое мнение, что это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – объяснил солдат. Александр также уточнил, что его насильственно мобилизовали даже при условии того, что он состоял на учете в наркологическом диспансере.
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Спецоперация на Украине, пленные, ВСУ, УКРАИНА
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их, рассказал военнопленный ВСУ Александр Чмиль. Кадры с его допросом публикует Минобороны РФ.
"Мое мнение, что это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – объяснил солдат.
Александр также уточнил, что его насильственно мобилизовали даже при условии того, что он состоял на учете в наркологическом диспансере.
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