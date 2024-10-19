Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота - 19.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241019/plennyy-852271210.html
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота - 19.10.2024, ПРАЙМ
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота
Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их,... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T09:42+0300
2024-10-19T09:42+0300
спецоперация на украине
пленные
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их, рассказал военнопленный ВСУ Александр Чмиль. Кадры с его допросом публикует Минобороны РФ."Мое мнение, что это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – объяснил солдат. Александр также уточнил, что его насильственно мобилизовали даже при условии того, что он состоял на учете в наркологическом диспансере.
https://1prime.ru/20241019/eskalatsiya-852270960.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пленные, всу, украина
Спецоперация на Украине, пленные, ВСУ, УКРАИНА
09:42 19.10.2024
 
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота

Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты были вынуждены пить воду из болот, поскольку подразделения не получали достаточного количества продовольствия или были полностью лишены их, рассказал военнопленный ВСУ Александр Чмиль. Кадры с его допросом публикует Минобороны РФ.
"Мое мнение, что это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – объяснил солдат.
Александр также уточнил, что его насильственно мобилизовали даже при условии того, что он состоял на учете в наркологическом диспансере.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
На Западе перестали доверять Зеленскому из-за "плана победы"
09:17
 
Спецоперация на УкраинепленныеВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала