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Их все больше. В США отметили необычную тенденцию при Байдене

Их все больше. В США отметили необычную тенденцию при Байдене - 19.10.2024, ПРАЙМ

Их все больше. В США отметили необычную тенденцию при Байдене

Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T09:27+0300

2024-10-19T09:27+0300

2024-10-19T09:27+0300

джо байден

сша

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3 процентного пункта, подсчитало РИА Новости по данным статистического бюро США. Так, согласно последним доступным данным, доля иностранцев среди занятого населения в США на сентябрь текущего года составила 19,4%. Таким образом с начала руководства Байдена она выросла на 2,3 процентного пункта. Выше всего доля иностранцев при действующем лидере Штатов была в августе этого же года - 19,6%. Таким образом, именно при Байдене доля иностранцев достигла пятой части рынка труда. Всего по итогам сентября в США насчитывалось 162,05 миллиона работающих человек. С начала президентского срока Байдена это число выросло на 9,2%. В то же время в Штатах на август этого года насчитывалось 8,1 миллиона свободных вакансий. С начала 2021 года их стало на 12,9% больше. Безработица при этом снизилась на 2,3 процентных пункта, до 4,1% в сентябре. Однако ее уровни при Байдене бывали и ниже: так, в 2022 и 2023 годах доля людей без работы могла опускаться вплоть до 3,5%. Тема мигрантов и безработицы является одной из горячих на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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джо байден, сша, работа