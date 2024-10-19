https://1prime.ru/20241019/radiatsiya-852268893.html

"В 12 раз": пленный ВСУ рассказал о работах под Чернобылем

"В 12 раз": пленный ВСУ рассказал о работах под Чернобылем - 19.10.2024, ПРАЙМ

"В 12 раз": пленный ВСУ рассказал о работах под Чернобылем

Командиры ВСУ отправляют мобилизованных рыть окопы и укреплять позиции у Чернобыльской АЭС, даже в условиях превышения нормы радиационного фона в 12 раз,... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T06:00+0300

2024-10-19T06:00+0300

2024-10-19T06:00+0300

спецоперация на украине

всу

пленные

радиация

https://cdnn.1prime.ru/img/76723/52/767235247_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_7831cec03c2f5f168b8f0887d2419120.jpg

КУРСК, 19 окт - ПРАЙМ. Командиры ВСУ отправляют мобилизованных рыть окопы и укреплять позиции у Чернобыльской АЭС, даже в условиях превышения нормы радиационного фона в 12 раз, рассказал новостному агентству РИА Новости взятый в плен военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов. "В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа", - объяснил Озимов.Он также рассказал, что сам получил повестку, когда пошел в супермаркет, рядом с которым располагался военкомат. Валерий добавил, что его без подготовки сразу направили на полигон.

https://1prime.ru/20241019/vykhod-852268777.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, пленные, радиация