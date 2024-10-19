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"В 12 раз": пленный ВСУ рассказал о работах под Чернобылем
"В 12 раз": пленный ВСУ рассказал о работах под Чернобылем - 19.10.2024, ПРАЙМ
"В 12 раз": пленный ВСУ рассказал о работах под Чернобылем
Командиры ВСУ отправляют мобилизованных рыть окопы и укреплять позиции у Чернобыльской АЭС, даже в условиях превышения нормы радиационного фона в 12 раз,... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T06:00+0300
2024-10-19T06:00+0300
2024-10-19T06:00+0300
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КУРСК, 19 окт - ПРАЙМ. Командиры ВСУ отправляют мобилизованных рыть окопы и укреплять позиции у Чернобыльской АЭС, даже в условиях превышения нормы радиационного фона в 12 раз, рассказал новостному агентству РИА Новости взятый в плен военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов. "В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа", - объяснил Озимов.Он также рассказал, что сам получил повестку, когда пошел в супермаркет, рядом с которым располагался военкомат. Валерий добавил, что его без подготовки сразу направили на полигон.
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всу, пленные, радиация
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные, радиация
"В 12 раз": пленный ВСУ рассказал о работах под Чернобылем
Пленный Озимов: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация в 12 раз выше нормы
КУРСК, 19 окт - ПРАЙМ. Командиры ВСУ отправляют мобилизованных рыть окопы и укреплять позиции у Чернобыльской АЭС, даже в условиях превышения нормы радиационного фона в 12 раз, рассказал новостному агентству РИА Новости взятый в плен военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов.
"В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа", - объяснил Озимов.
Он также рассказал, что сам получил повестку, когда пошел в супермаркет, рядом с которым располагался военкомат. Валерий добавил, что его без подготовки сразу направили на полигон.
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