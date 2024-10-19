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Россиянам объяснили, почему надо заменить шины на авто до выпадения снега
Россиянам объяснили, почему надо заменить шины на авто до выпадения снега - 19.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему надо заменить шины на авто до выпадения снега
Автолюбителям не стоит ждать выпадения снега как повода для установки зимней резины на машину. Замену лучше произвести заранее, когда прогнозы погоды уже... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T16:29+0300
2024-10-19T16:29+0300
2024-10-19T16:30+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Автолюбителям не стоит ждать выпадения снега как повода для установки зимней резины на машину. Замену лучше произвести заранее, когда прогнозы погоды уже пообещали устойчивое похолодание. Об этом рассказал "Газете.Ru" эксперт "Авто.ру" Валерий Арутин.Он отметил, ссылаясь на слова производителей шин, что летняя резина может начать терять свою эластичность уже при семи градусах выше нуля и это является причиной потери ее сцепных свойств. В связи с этим риск аварии на дороге на летней резине возрастает еще до того, как начинаются ночные заморозки, мокрый снег и гололедица, привычные для середины осени, пояснил эксперт.Арутин порекомендовал для езды по городу фрикционные зимние шины (липучки), так как они обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте, а также меньше шумят.Для езды за городом и по дорогам, которые не чистят от снега и льда, по словам эксперта, лучше всего подойдут шипованные шины.Он также призвал обращать внимание на размерность, износостойкость, грузоподъемность и следить за тем, чтобы на всех колесах машины были установлены шины одной модели.
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авто, россия, зима, автомобильные шины, зимние шины, шипованные шины, всесезонные шины
Авто, РОССИЯ, зима, автомобильные шины, зимние шины, шипованные шины, всесезонные шины
Россиянам объяснили, почему надо заменить шины на авто до выпадения снега
Автоэксперт Арутин: для установки зимних шин не стоит ждать выпадения снега
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Автолюбителям не стоит ждать выпадения снега как повода для установки зимней резины на машину. Замену лучше произвести заранее, когда прогнозы погоды уже пообещали устойчивое похолодание. Об этом рассказал
"Газете.Ru" эксперт "Авто.ру" Валерий Арутин.
Он отметил, ссылаясь на слова производителей шин, что летняя резина может начать терять свою эластичность уже при семи градусах выше нуля и это является причиной потери ее сцепных свойств. В связи с этим риск аварии на дороге на летней резине возрастает еще до того, как начинаются ночные заморозки, мокрый снег и гололедица, привычные для середины осени, пояснил эксперт.
Арутин порекомендовал для езды по городу фрикционные зимние шины (липучки), так как они обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте, а также меньше шумят.
Для езды за городом и по дорогам, которые не чистят от снега и льда, по словам эксперта, лучше всего подойдут шипованные шины.
Он также призвал обращать внимание на размерность, износостойкость, грузоподъемность и следить за тем, чтобы на всех колесах машины были установлены шины одной модели.
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