https://1prime.ru/20241019/steklo-852276700.html
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян - 19.10.2024, ПРАЙМ
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян
Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T18:40+0300
2024-10-19T18:40+0300
2024-10-19T18:44+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило издание Carscoops.Отмечается, что поданный в окружной суд США по округу Нью-Джерси иск касается моделей Land Rover Defender, выпущенных в период с 2020 по 2022 год. В нем сказано, что владельцы модели также подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).По мнению инициаторов иска, лобовые стекла были либо изготовлены из некачественных материалов, либо сама модель автомобиля имеет определенные дефекты конструкции, влияющие на быстрое возникновение сколов и трещин. Также утверждается, что в JLR осведомлены о дефектах, но не хотят ремонтировать или менять стекла под разными предлогами.Так, один из истцов заявил, что приобрел машину в сентябре 2020 года, а в марте 2022 года лобовое стекло треснуло от удара мелкого камешка, а затем трещина быстро разошлась по всей ширине стекла. После обращения за заменой по гарантии, дилер сказал, что подходящие стекла отсутствуют в наличии и замены пришлось ждать примерно месяц. Однако и новое стекло треснуло также в июле 2023 года.Другой истец рассказал, что в течение четырех лет стекло трескалось пять раз.
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авто, сша, land rover, стекло
Авто, США, Land Rover, стекло
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян
Carscoops: владельцы Land Rover пожаловались на трескающиеся лобовые стекла
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило
издание Carscoops.
Отмечается, что поданный в окружной суд США по округу Нью-Джерси иск касается моделей Land Rover Defender, выпущенных в период с 2020 по 2022 год. В нем сказано, что владельцы модели также подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).
По мнению инициаторов иска, лобовые стекла были либо изготовлены из некачественных материалов, либо сама модель автомобиля имеет определенные дефекты конструкции, влияющие на быстрое возникновение сколов и трещин. Также утверждается, что в JLR осведомлены о дефектах, но не хотят ремонтировать или менять стекла под разными предлогами.
Так, один из истцов заявил, что приобрел машину в сентябре 2020 года, а в марте 2022 года лобовое стекло треснуло от удара мелкого камешка, а затем трещина быстро разошлась по всей ширине стекла. После обращения за заменой по гарантии, дилер сказал, что подходящие стекла отсутствуют в наличии и замены пришлось ждать примерно месяц. Однако и новое стекло треснуло также в июле 2023 года.
Другой истец рассказал, что в течение четырех лет стекло трескалось пять раз.
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