Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян - 19.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241019/steklo-852276700.html
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян - 19.10.2024, ПРАЙМ
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян
Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T18:40+0300
2024-10-19T18:44+0300
авто
сша
land rover
стекло
https://cdnn.1prime.ru/img/80204/82/802048237_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_1766a864865a21e151ea7b471b51932a.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило издание Carscoops.Отмечается, что поданный в окружной суд США по округу Нью-Джерси иск касается моделей Land Rover Defender, выпущенных в период с 2020 по 2022 год. В нем сказано, что владельцы модели также подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).По мнению инициаторов иска, лобовые стекла были либо изготовлены из некачественных материалов, либо сама модель автомобиля имеет определенные дефекты конструкции, влияющие на быстрое возникновение сколов и трещин. Также утверждается, что в JLR осведомлены о дефектах, но не хотят ремонтировать или менять стекла под разными предлогами.Так, один из истцов заявил, что приобрел машину в сентябре 2020 года, а в марте 2022 года лобовое стекло треснуло от удара мелкого камешка, а затем трещина быстро разошлась по всей ширине стекла. После обращения за заменой по гарантии, дилер сказал, что подходящие стекла отсутствуют в наличии и замены пришлось ждать примерно месяц. Однако и новое стекло треснуло также в июле 2023 года.Другой истец рассказал, что в течение четырех лет стекло трескалось пять раз.
https://1prime.ru/20241018/brend-852257569.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80204/82/802048237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f753fb553e67618155edea48c934e64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, сша, land rover, стекло
Авто, США, Land Rover, стекло
18:40 19.10.2024 (обновлено: 18:44 19.10.2024)
 
У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян

Carscoops: владельцы Land Rover пожаловались на трескающиеся лобовые стекла

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМосковский Международный Автомобильный Салон 2012
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило издание Carscoops.
Отмечается, что поданный в окружной суд США по округу Нью-Джерси иск касается моделей Land Rover Defender, выпущенных в период с 2020 по 2022 год. В нем сказано, что владельцы модели также подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).
По мнению инициаторов иска, лобовые стекла были либо изготовлены из некачественных материалов, либо сама модель автомобиля имеет определенные дефекты конструкции, влияющие на быстрое возникновение сколов и трещин. Также утверждается, что в JLR осведомлены о дефектах, но не хотят ремонтировать или менять стекла под разными предлогами.
Так, один из истцов заявил, что приобрел машину в сентябре 2020 года, а в марте 2022 года лобовое стекло треснуло от удара мелкого камешка, а затем трещина быстро разошлась по всей ширине стекла. После обращения за заменой по гарантии, дилер сказал, что подходящие стекла отсутствуют в наличии и замены пришлось ждать примерно месяц. Однако и новое стекло треснуло также в июле 2023 года.
Другой истец рассказал, что в течение четырех лет стекло трескалось пять раз.
Кроссовер AVATR 07 - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
В России официально появится новый автомобильный бренд
Вчера, 15:41
 
АвтоСШАLand Roverстекло
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала