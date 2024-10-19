https://1prime.ru/20241019/steklo-852276700.html

У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян

У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян - 19.10.2024, ПРАЙМ

У автомобилей Land Rover обнаружили необычный изъян

Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T18:40+0300

2024-10-19T18:40+0300

2024-10-19T18:44+0300

авто

сша

land rover

стекло

https://cdnn.1prime.ru/img/80204/82/802048237_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_1766a864865a21e151ea7b471b51932a.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Американские владельцы Land Rover планируют обратиться в суд с иском на производителя JLR из-за беспричинно трескающихся лобовых стекол. Об этом сообщило издание Carscoops.Отмечается, что поданный в окружной суд США по округу Нью-Джерси иск касается моделей Land Rover Defender, выпущенных в период с 2020 по 2022 год. В нем сказано, что владельцы модели также подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).По мнению инициаторов иска, лобовые стекла были либо изготовлены из некачественных материалов, либо сама модель автомобиля имеет определенные дефекты конструкции, влияющие на быстрое возникновение сколов и трещин. Также утверждается, что в JLR осведомлены о дефектах, но не хотят ремонтировать или менять стекла под разными предлогами.Так, один из истцов заявил, что приобрел машину в сентябре 2020 года, а в марте 2022 года лобовое стекло треснуло от удара мелкого камешка, а затем трещина быстро разошлась по всей ширине стекла. После обращения за заменой по гарантии, дилер сказал, что подходящие стекла отсутствуют в наличии и замены пришлось ждать примерно месяц. Однако и новое стекло треснуло также в июле 2023 года.Другой истец рассказал, что в течение четырех лет стекло трескалось пять раз.

https://1prime.ru/20241018/brend-852257569.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, сша, land rover, стекло