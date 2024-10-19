Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы - 19.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241019/syurpriz-852274747.html
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы - 19.10.2024, ПРАЙМ
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы
Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T15:02+0300
2024-10-19T15:02+0300
экономика
авто
китайские авто
chery
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с двигателями на сжиженном газе (ГБО) могут появиться на европейском рынке уже в следующем году. Об этом сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что производители хотят воспользоваться опытом Chery, который уже выпускает машины на ГБО для других брендов и удовлетворить возрастающий спрос на экономичные авто, а также предложить покупателям еще больше выбора среди доступных моделей. В ряде стран ЕС машины с ГБО пользуются стабильным спросом. Omoda и Jaecoo смогут укрепить свои позиции на европейском рынке и привлечь новых клиентов, ориентированных на экономичность и экологичность.По данным 32cars.ru, в рамках данного проекта Omoda и Jaecoo могут отказаться от запасного колеса с целью освобождения места для газовой системы.
https://1prime.ru/20241018/avto-852244886.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, китайские авто, chery, газ
Экономика, Авто, китайские авто, Chery, Газ
15:02 19.10.2024
 
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы

32cars.ru: внедорожники Omoda и Jaecoo могут перейти на сжиженный нефтяной газ

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с двигателями на сжиженном газе (ГБО) могут появиться на европейском рынке уже в следующем году. Об этом сообщил портал 32cars.ru.
Отмечается, что производители хотят воспользоваться опытом Chery, который уже выпускает машины на ГБО для других брендов и удовлетворить возрастающий спрос на экономичные авто, а также предложить покупателям еще больше выбора среди доступных моделей. В ряде стран ЕС машины с ГБО пользуются стабильным спросом. Omoda и Jaecoo смогут укрепить свои позиции на европейском рынке и привлечь новых клиентов, ориентированных на экономичность и экологичность.
По данным 32cars.ru, в рамках данного проекта Omoda и Jaecoo могут отказаться от запасного колеса с целью освобождения места для газовой системы.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Грозит проблемами: названы авто, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ
Вчера, 09:48
 
ЭкономикаАвтокитайские автоCheryГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала