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В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы

В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы - 19.10.2024, ПРАЙМ

В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы

Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T15:02+0300

2024-10-19T15:02+0300

2024-10-19T15:02+0300

экономика

авто

китайские авто

chery

газ

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с двигателями на сжиженном газе (ГБО) могут появиться на европейском рынке уже в следующем году. Об этом сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что производители хотят воспользоваться опытом Chery, который уже выпускает машины на ГБО для других брендов и удовлетворить возрастающий спрос на экономичные авто, а также предложить покупателям еще больше выбора среди доступных моделей. В ряде стран ЕС машины с ГБО пользуются стабильным спросом. Omoda и Jaecoo смогут укрепить свои позиции на европейском рынке и привлечь новых клиентов, ориентированных на экономичность и экологичность.По данным 32cars.ru, в рамках данного проекта Omoda и Jaecoo могут отказаться от запасного колеса с целью освобождения места для газовой системы.

https://1prime.ru/20241018/avto-852244886.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, chery, газ