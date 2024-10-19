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В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы - 19.10.2024, ПРАЙМ
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы
Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T15:02+0300
2024-10-19T15:02+0300
2024-10-19T15:02+0300
экономика
авто
китайские авто
chery
газ
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с двигателями на сжиженном газе (ГБО) могут появиться на европейском рынке уже в следующем году. Об этом сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что производители хотят воспользоваться опытом Chery, который уже выпускает машины на ГБО для других брендов и удовлетворить возрастающий спрос на экономичные авто, а также предложить покупателям еще больше выбора среди доступных моделей. В ряде стран ЕС машины с ГБО пользуются стабильным спросом. Omoda и Jaecoo смогут укрепить свои позиции на европейском рынке и привлечь новых клиентов, ориентированных на экономичность и экологичность.По данным 32cars.ru, в рамках данного проекта Omoda и Jaecoo могут отказаться от запасного колеса с целью освобождения места для газовой системы.
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авто, китайские авто, chery, газ
Экономика, Авто, китайские авто, Chery, Газ
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы
32cars.ru: внедорожники Omoda и Jaecoo могут перейти на сжиженный нефтяной газ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Находящиеся в собственности у Chery Group китайские автомобильные бренды Omoda и Jaecoo создают новые версии кроссоверов Omoda 5 и Jaecoo 7. Модели с двигателями на сжиженном газе (ГБО) могут появиться на европейском рынке уже в следующем году. Об этом сообщил портал 32cars.ru
.
Отмечается, что производители хотят воспользоваться опытом Chery, который уже выпускает машины на ГБО для других брендов и удовлетворить возрастающий спрос на экономичные авто, а также предложить покупателям еще больше выбора среди доступных моделей. В ряде стран ЕС машины с ГБО пользуются стабильным спросом. Omoda и Jaecoo смогут укрепить свои позиции на европейском рынке и привлечь новых клиентов, ориентированных на экономичность и экологичность.
По данным 32cars.ru, в рамках данного проекта Omoda и Jaecoo могут отказаться от запасного колеса с целью освобождения места для газовой системы.
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